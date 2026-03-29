SIGUEN LLEGANDO GRANDES INVERSIONES A COAHUILA: MANOLO

Detonan inversión de 800 millones de pesos y cientos de empleos en la Laguna

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- Apuntalando su compromiso por seguir generando las mejores condiciones para la llegada de más inversiones, el gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a directivos de la empresa Flowserve GTec en la inauguración de sus instalaciones.

“En Torreón inauguramos el nuevo centro de ingeniería y manufactura avanzada de Flowserve, una inversión de 800 millones de pesos que fortalece el desarrollo industrial de Coahuila, generando cientos de nuevos empleos para nuestra gente. Seguimos consolidando a la región Laguna como un motor clave de crecimiento, con más inversiones, más oportunidades y mejores condiciones para seguir avanzando”, destacó el gobernador.

Flowserve es una empresa de capital estadounidense, dedicada a la producción de equipos para la gestión y control de fluidos, especializado en bombas, válvulas, sellos mecánicos y sistemas de automatización.

Manolo Jiménez reiteró que Coahuila es aliado de todos aquel que quiera invertir, trabajar o emprender en nuestro estado, por lo que su administración, en equipo con los municipios, trabajan por generar las mejores condiciones para que las y los inversionistas confíen en nuestro estado como destino de sus recursos.

“Las empresas instaladas en Coahuila no hacen más que crecer, y eso es porque aquí hay certeza para el inversionista, hay estado de derecho, estabilidad laboral, las y los mejores trabajadores del país, una gran vinculación entre el empresariado, la parte académica y el gobierno”, agregó.

Expresó que Coahuila tiene un factor que es muy importante, al ser uno de los estados más seguros del país, “aquí mandamos las instituciones”, mencionó.

En ese sentido, recordó que en días anteriores y en los que vienen han estado y seguirán anunciando inversiones en Coahuila, a pesar del panorama de incertidumbre a nivel global.

Jiménez Salinas destacó que Coahuila es un gran estado que tiene los mejores indicadores a nivel nacional entre los que mencionó el primer lugar en producción de automóviles y de autopartes del país; el principal productor de carros de ferrocarril; el principal productor de leche; el principal productor de cerveza de importación; y uno de los mejores en la producción de vino, entre otros tantos.

Agradeció a los empresarios de hospedaje industrial por ser parte de la estrategia de desarrollo económico y de promoción económica de Coahuila, así como a los directivos de Flowserve por confiar en nuestra entidad.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía expresó que ante los anuncios de inversiones e inauguración de nuevas empresas que se han estado realizando, en Coahuila el trabajo se mide con hechos y que las decisiones que se toman están dando resultados.

Agregó que con la inauguración de Flowserve, se fortalece una región, se amplían las capacidades y se abre una nueva etapa de crecimiento para La Laguna.

Por su parte, Sandra García Ardil, vicepresidenta de bombas industriales, agradeció al Gobierno de Coahuila y a las autoridades locales y regionales, por su respaldo que ha sido imprescindible para este proyecto.

“El trabajo conjunto ha sido esencial para alcanzar este resultado”, mencionó.

Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón mencionó que la inauguración de Flowserve es importante para su municipio porque se generan más empleos, hay más inversión y que esto tiene que ver con la seguridad que se vive en el estado.

“Seguiremos trabajando en coordinación, en unidad y con una gran estrategia”, expresó.

Acompañaron al gobernador en este evento, además, Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; Felipe González Miranda, diputado local; Miguel Ángel Ramírez López, alcalde de Matamoros; Miguel de la Parra Martínez, director de estrategia; Guillermo Vaquerizo Virto director global de Manufactura; Segundo Treviño Sepulveda, director general de Grupo Inmobiliario del Norte; Julio Villalobos Díaz de León, presidente del Parque Industrial Centenario.