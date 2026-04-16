Busca Gerardo Aguado mejorar la convivencia en colonias y fraccionamientos

Plantea fortalecer la paz social con reglamentos de convivencia vecinal

Saltillo, Coahuila; 15 de abril de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la paz social y mejorar la calidad de vida de las familias, el diputado Gerardo Aguado Gómez, en conjunto con el Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 38 municipios del estado de Coahuila a crear o actualizar sus reglamentos de convivencia vecinal.

La propuesta busca dotar a los ayuntamientos de herramientas legales que permitan prevenir y resolver de manera pacífica los conflictos entre vecinos, especialmente en fraccionamientos, colonias y barrios, mediante mecanismos de mediación, conciliación y participación ciudadana.

“La convivencia vecinal es la base de comunidades seguras y en armonía. Con reglas claras y mecanismos de mediación, podemos prevenir conflictos y fortalecer la participación ciudadana en la solución de los problemas cotidianos”, señaló Gerardo Aguado Gómez.

Entre las principales problemáticas que se pretenden atender se encuentran:

· Ruido excesivo por fiestas o establecimientos.

· Invasión de estacionamientos y uso indebido de espacios comunes.

· Tenencia de mascotas.

· Manejo de basura y limpieza.

· Cuotas de mantenimiento y vigilancia.

· Instalación de negocios en zonas habitacionales.

Gerardo Aguado Gómez destacó que este exhorto se alinea con los principios de la justicia cívica, promoviendo la mediación y la conciliación como mecanismos alternos de solución de conflictos, lo que permitirá a los municipios atender de manera eficaz las demandas ciudadanas y fortalecer la cohesión social.