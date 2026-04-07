MANTIENE ESTADO OPERATIVO DE SEMANA SANTA PARA BLINDAR ZONAS FORESTALES

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 04 de abril de 2026.– Con un estado de fuerza de más de 400 brigadistas, el Gobierno del Estado de Coahuila refuerza el operativo vacacional de Semana Santa para la prevención de incendios forestales, mediante acciones de vigilancia, orientación y control en las principales zonas boscosas y puntos turísticos de la entidad.

A través de la Secretaría de Medio Ambiente, personal de la Subsecretaría de Prevención e Incendios Forestales realiza recorridos de supervisión, seguimiento y apoyo en los distintos filtros informativos instalados en accesos estratégicos.

Estos filtros operan bajo un esquema de coordinación interinstitucional con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente, CONAFOR, CONANP, PROFAUNA y los ayuntamientos, así como más de 100 alumnos de instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Coahuila, el Tecnológico de Saltillo, la Universidad Carolina y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, cuyos estudiantes se integran a labores de prevención, monitoreo y concientización.

En dichos puntos, brigadistas y personal participante brindan orientación directa a las y los visitantes sobre las medidas para prevenir incendios forestales, los mecanismos de reporte oportuno y la importancia de mantener una conducta responsable en zonas naturales. Asimismo, se distribuye material informativo para reforzar la cultura de prevención.

El Gobierno del Estado hace un llamado firme a la ciudadanía a respetar los filtros de inspección, atender las indicaciones del personal brigadista y evitar ingresar a zonas boscosas con bolsas de carbón, así como abstenerse de encender fogatas, arrojar colillas de cigarro o cualquier material inflamable que pueda detonar un incendio.

El subsecretario de Prevención e Incendios Forestales, René Medina, señaló que la prevención es clave para proteger el patrimonio natural del estado.

“Hoy más que nunca necesitamos la corresponsabilidad de todas y todos. Este despliegue de brigadistas refleja el compromiso de Coahuila con el cuidado de sus bosques, pero el éxito de este operativo depende también de la participación responsable de la ciudadanía”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Diana Susana Estens, destacó la importancia de la presencia en campo y la coordinación entre instituciones.

“Estamos fortaleciendo la vigilancia, la información y la atención directa en los accesos a las zonas forestales. Nuestro personal continuará supervisando estos puntos durante todo el periodo vacacional, pero es fundamental que la población respete las recomendaciones y contribuya a la prevención”, indicó.

Durante lo que resta del periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, el personal de la Subsecretaría continuará realizando visitas a los distintos filtros para verificar su correcto funcionamiento, fortalecer la coordinación operativa y brindar acompañamiento a brigadistas e instituciones participantes.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente para proteger las áreas forestales de Coahuila, privilegiando la prevención, la información oportuna y la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.