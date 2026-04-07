SE CONSOLIDA COAHUILA COMO DESTINO DE FE Y CULTURA EN SEMANA SANTA

La Procesión del Silencio en Viesca 2026 se consolida como una de las principales expresiones de fe y turismo cultural en Coahuila

El Viacrucis de Torreón convoca a miles y reafirma su tradición

Viesca, Coahuila.- Con una participación multitudinaria y un ambiente de profundo respeto, fe y tradición, este viernes Santo se llevó a cabo con gran éxito la onceava edición de la Procesión del Silencio en el Pueblo Mágico de Viesca, consolidándose como uno de los eventos más representativos del turismo religioso y cultural en el estado de Coahuila.

Miles de personas se dieron cita en este emblemático municipio para ser parte de esta manifestación que, a lo largo de once años, ha echado raíces en la región y se ha fortalecido gracias a la participación de la comunidad, las cofradías y visitantes que encuentran en esta experiencia un espacio de reflexión, identidad y encuentro.

Desde temprana hora, el ambiente en Viesca comenzaba a transformarse. Al caer la noche, el silencio se apoderó de sus calles para dar paso a una de las representaciones más conmovedoras de la Semana Santa: la Procesión del Silencio. Encabezada por la banda de guerra, que marcaba el paso solemne del contingente, avanzaron las distintas cofradías con vestimentas tradicionales, en un recorrido lleno de simbolismo, en el que también participaron en cada estación los cardencheros de Viesca, acompañando con sus cantos melancólicos a la multitud que se congregó en absoluto silencio para esta celebración religiosa.

Uno de los momentos más importantes fue el acompañamiento a la imagen de la Virgen Dolorosa, que recorrió las calles del Pueblo Mágico arropada por miles de asistentes que caminaron en silencio, creando una atmósfera de recogimiento pocas veces vista. La iluminación tenue, el sonido de los tambores y el respeto de los participantes hicieron de esta edición una experiencia profundamente emotiva y memorable.

La afluencia superó todas las expectativas, con la presencia de miles de visitantes no solo de distintas regiones de Coahuila, sino también de estados vecinos y del sur de Estados Unidos, provenientes de ciudades como Chicago, Minnesota y Texas, quienes encontraron en esta tradición una oportunidad para reconectar con sus raíces culturales y espirituales.

Para facilitar el acceso a este importante evento y apoyar la economía de las familias que desearon vivir esta experiencia, el Gobierno del Estado dispuso de ocho autobuses gratuitos que partieron desde Torreón, Saltillo y San Pedro de las Colonias, permitiendo el traslado de visitantes hacia el pueblo mágico. Esta acción contribuyó a fortalecer la movilidad regional y a impulsar la participación ciudadana en este tradicional evento de Semana Santa.

En este sentido, la Secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, destacó que el éxito de este tipo de eventos es posible gracias a las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad.

“Nos da mucho gusto ver cómo miles de familias pueden disfrutar con tranquilidad de nuestras tradiciones. Coahuila se mantiene entre los tres estados más seguros de México, y eso permite que tanto coahuilenses como visitantes vivan experiencias como esta con confianza, fortaleciendo el turismo religioso y cultural en todas nuestras regiones”.

Asimismo, agradeció la participación de la ciudadanía, así como el trabajo coordinado de las distintas dependencias estatales y municipales que hicieron posible el desarrollo ordenado y exitoso de esta celebración.

“Estos resultados reflejan cómo la Región Lagunera de Coahuila se consolida como un destino clave para el turismo religioso y cultural durante la temporada de Semana Santa, donde la fe, la tradición y la hospitalidad se conjugan para ofrecer experiencias únicas a quienes la visitan.

La Procesión del Silencio en Viesca no solo representa una manifestación de fe, sino también un motor de desarrollo turístico y económico para la región, fortaleciendo la identidad cultural y proyectando a Coahuila como un estado donde las tradiciones se viven con orgullo, orden y seguridad”, destacó.

Viacrucis en Torreón, una tradición que fortalece la fe en la Región Lagunera

Como parte de las celebraciones de Semana Santa, miles de personas se congregaron por la mañana en el Cerro de las Noas, en Torreón, para presenciar el tradicional Viacrucis, una de las representaciones más significativas de la fe católica en la región.

Desde temprana hora, familias completas, visitantes y fieles acudieron a este emblemático punto para acompañar la escenificación, que año con año se ha consolidado como una de las más importantes del norte del país.

La participación de la comunidad y la asistencia de turistas provenientes de distintos estados y del extranjero reafirman el arraigo de esta tradición.

Al igual que en Viesca, este evento registró la presencia de visitantes de diversas partes de México, así como de Estados Unidos, particularmente de Chicago, Minnesota y Texas, quienes encuentran en la Región Lagunera un espacio propicio para vivir la fe y las tradiciones.

De esta manera, tanto la Procesión del Silencio como el Viacrucis del Cerro de las Noas consolidan a la Región Lagunera de Coahuila como un referente del turismo religioso y cultural, donde estas manifestaciones han echado raíces y continúan creciendo con el paso del tiempo.