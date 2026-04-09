JUNTO CON EL EJÉRCITO INAUGURAMOS “LA GRAN FUERZA DE MÉXICO”: MANOLO

Invita Gobernador a la población a visitar esta exposición militar

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto al general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, y Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, inauguraron la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, que estará abierta al público de manera gratuita en las instalaciones del Centro de Convenciones de Torreón, en horario de 9;00 a 18:00 horas.

“Junto con el Ejército Mexicano inauguramos la exposición militar “La Gran Fuerza de México” en el Centro de Convenciones de Torreon. Visítenla con toda la familia, está muy padre y es gratis. Estará hasta el 4 de mayo”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez expresó que para las y los coahuilenses esta exposición significa algo muy importante, porque no solo es una exposición impactante, sino que es algo que tiene qué ver con nuestra historia, que tiene que ver con la gran relación que tenemos con el Ejército Mexicano.

“Porque la coordinación y el trabajo en equipo ejemplar que tenemos entre el Estado de Coahuila y nuestras fuerzas armadas no es obra de la casualidad”, mencionó al recordar que en 1913, en Coahuila nació el Ejército Constitucionalista, hoy nuestro glorioso Ejército Mexicano.

Agregó que por eso y con mucho orgullo, en la entidad decimos que la cuna del Ejército es Coahuila, y que a eso se debe la afinidad, la gran relación y la admiración por parte de las y los coahuilenses hacia nuestro glorioso Ejército Mexicano.

El Mandatario estatal informó que esta es la primera exposición de este tipo que se inaugura en México en 2026, por lo que agradeció al Ejército Mexicano por tal consideración.

“Con esta exposición mandamos un mensaje de coordinación con las fuerzas armadas hasta para hacer exposiciones, no se diga para el tema de seguridad, tema prioritario para las y los coahuilenses”, dijo.

Recalcó que en Coahuila tenemos muy claro que si no tenemos seguridad perdemos calidad de vida; y que por eso en el tema de seguridad su administración seguirá trabajando con mucha fuerza y voluntad, e invirtiendo una gran cantidad de recursos.

Jiménez Salinas recordó que para este 2026 se autorizó un presupuesto histórico para el tema de seguridad, con más de cuatro mil millones de pesos, y que su gobierno seguirá trabajando con voluntad y coordinación con el Ejército, con la Guardia Nacional, con la Marina, con las fiscalías, con la Policía Estatal y las municipales.

Destacó que es gracias a ese trabajo en equipo que Coahuila es hoy el segundo estado más seguro del país y el más seguro del norte de México; Piedras Negras y Acuña son la frontera más segura del país; Saltillo es la capital más segura de la república; y Torreón la ciudad más segura de La Laguna.

El Gobernador de Coahuila convocó a toda la ciudadanía a seguir trabajando en equipo por el bien de Torreón, por el bien de La Laguna, por el bien de Coahuila y de México.

Además, invitó a toda la gente de La Laguna, de Coahuila y Durango, a visitar esta gran exposición, la cual se suma a los múltiples atractivos que se han tenido en Coahuila en estas vacaciones.

El general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, agradeció al gobernador Manolo Jiménez y al alcalde Román Cepeda, por hacer posible esta exposición que representa una oportunidad para estrechar los lazos entre la sociedad y las fuerzas armadas mexicanas.

Mencionó que la Gran Fuerza de México representa la esencia de las fuerzas armadas permanente; una exposición militar interactiva que muestra a la sociedad las capacidades operativas, equipo y tecnología, adiestramiento de personal y las misiones orientadas a garantizar la seguridad nacional.

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda, agradeció al gobernador Manolo Jiménez, así como a las fuerzas armadas, por pensar en Torreón para instalar esta gran exposición.

Reconoció la coordinación y el gran trabajo que las fuerzas armadas realizan en Coahuila en el tema de seguridad, y reiteró su compromiso de seguir trabajando en equipo para continuar blindando a Coahuila.

Durante la ceremonia de inauguración, aeronaves militares sobrevolaron las inmediaciones del Centro de Convenciones de Torreón, causando una gran emoción, admiración y orgullo entre los asistentes.

La Exposición Militar “La Gran Fuerza de México” es una actividad de acercamiento social, la cual, a través de 14 años ha logrado mantener informados a poco más de 39 millones de mexicanos que la han visitado en sus diferentes sedes, sobre las actividades que realizan día a día las mujeres y hombres de las fuerzas armadas.

En ella se exhiben módulos representativos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para dar a conocer las diversas actividades que realiza el personal militar en beneficio del país.

Cuenta con diversas actividades interactivas con el propósito de que el público disfrute de una experiencia militar en primera persona; además de áreas destinadas a la orientación sobre diversos trámites, servicios e información para la admisión a planteles del Sistema Educativo Militar.

En la inauguración de esta exposición estuvieron presentes, además, General de Brigada E.M. Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante de la 6ª. Zona Militar; magistrado José Ignacio Maynez Varela, representante del Tribunal Superior de Justicia; diputado Felipe González Miranda, representante del Congreso del Estado; Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno; General de Brigada Guardia Nacional E.M. Julio César Moreno Mijangos, coordinador territorial Región Noreste; General Brigadier Guardia Nacional E.M. Francisco Acuña Díaz, comandante de la Coordinación Estatal Coahuila; Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura; General Brigadier E.M. Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de la Laguna; y el General de Grupo Piloto Aviador E. M. Federico Macías Salazar, Comandante de la 6a. Zona Aérea Militar.