LLEGA A TORREÓN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE COAHUILA 2026 POR SEGUNDO AÑO

Será del 8 al 17 de mayo

Habrá transporte gratuito para el público

Se incrementa el número de expositores de 55 en 2025 a más de 100 en 2026 en un espacio de más de 4 mil 200 metros cuadrados

Torreón, Coahuila a 10 de abril de 2026.- La secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, anunció que la ciudad de Torreón será sede, por segunda ocasión, de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026, lo que calificó como una gran noticia para la Región Lagunera y para todo el estado, al responder al entusiasmo y la amplia participación que las y los laguneros han demostrado en ediciones anteriores.

Destacó que este importante encuentro cultural, en su edición número 28, se consolida como uno de los más relevantes del norte del país y, en esta ocasión, contará con España como país invitado de honor, fortaleciendo el intercambio cultural, editorial y literario entre ambas naciones.

La titular de cultura en el estado subrayó que el eje temático “Futbol, arte y literatura” propone una mirada innovadora que vincula la pasión deportiva con la creación artística, generando nuevos espacios de reflexión y diálogo.

En representación del alcalde Román Alberto Cepeda González, el jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Torreón, Fernando Ariel Martínez Mendoza, destacó a España como país invitado, subrayando el fuerte vínculo histórico y la activa comunidad española que radica en Torreón. Asimismo, celebró el eje temático de este año, que une al fútbol, el arte y la cultura, en vísperas de que la ciudad funja como sede de campamento para el próximo mundial de la disciplina.

A través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Torreón presenta una robusta agenda que incluye el stand permanente “Viento y Arena”, donde se exhiben los 23 libros publicados por la actual administración. El programa contempla desde lecturas de poesía y presentaciones de autores locales hasta talleres de creación literaria infantil y charlas sobre el proceso editorial.

Martínez Mendoza reafirmó que estas acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Román Alberto Cepeda buscan incentivar el hábito de la lectura en jóvenes y niños, bajo la premisa de que una sociedad con educación y cultura es pilar fundamental para una ciudad de vanguardia y segura.

Quintana Salinas detalló que la Feria se llevará a cabo del 8 al 17 de mayo en el Centro de Convenciones de Torreón, donde durante 10 días se ofrecerá una programación amplia, incluyente y de gran calidad, dirigida a públicos de todas las edades, con presentaciones de libros, actividades académicas, encuentros con autores, talleres y acciones de fomento a la lectura que fortalecen el desarrollo cultural y el pensamiento crítico en la región.

Como parte de su oferta, se contará con el Salón de la Poesía, así como con los talleres de Inspira Coahuila, además de diversas sorpresas que se irán dando a conocer conforme se acerquen las fechas del evento.

De manera especial, informó que en esta sede se llevará a cabo el “Encuentro de Mediadores de Lectura de Coahuila y Durango, un espacio clave para el fortalecimiento de las estrategias de formación y promoción lectora en la región.

Este encuentro contará con la participación del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, organismo que opera bajo los auspicios de la UNESCO, lo que permitirá impulsar el intercambio de experiencias, metodologías y buenas prácticas entre promotores de lectura, consolidando así el trabajo colaborativo en favor del acceso al libro y el desarrollo cultural de las comunidades”.

Aunado a lo anterior, reconoció la valiosa participación de los clubes de lectura de Torreón y de toda la Región Lagunera, cuyo trabajo constante se ha convertido en un pilar fundamental para la construcción de comunidad, el fomento del diálogo y la reflexión en torno al libro y la lectura, fortaleciendo el tejido cultural y social a través de espacios de encuentro e intercambio de ideas.

En este marco, la titular de Cultura expresó su reconocimiento al gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, por su decidido impulso a la cultura como un eje fundamental para el desarrollo social y humano de Coahuila, así como por su respaldo permanente para la realización de proyectos que fortalecen el acceso al conocimiento y la convivencia comunitaria.

Asimismo, reconoció la colaboración de Rodrigo González Fernández, director del Centro de Convenciones de Torreón, por su disposición y apoyo para recibir nuevamente este importante evento que proyecta a la ciudad como un referente cultural en el país.

De manera especial, se destacó que el respaldo del municipio que encabeza el alcalde Román Cepeda, permitirá acercar la Feria a un mayor número de personas, mediante la disposición de unidades de transporte gratuito para el público asistente, lo que facilitará el acceso de familias, estudiantes y comunidades de distintos sectores de la ciudad. Las rutas y horarios de los autobuses se darán a conocer en los días previos al inicio del evento, con el objetivo de garantizar una mayor cobertura y participación ciudadana.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Juan Salvador Álvarez de la Fuente, resaltó la calidad y diversidad de las y los invitados que integrarán la programación en Torreón, subrayando la presencia internacional con autoras y autores de España como Sergio Rodríguez Blanco, Laura García Arroyo y Sofía Comas, así como la participación de Michael Sledge, de Estados Unidos. A ello se suma la presencia de destacadas figuras del ámbito nacional como Vivir Quintana, Iveth Luna Flores, León Plascencia Ñol, Bernardo Fernández “Bef”, Alma Delia Murillo, Benito Taibo y Aura García-Junco, quienes compartirán con el público sus obras, experiencias y procesos creativos.

Señaló que esta riqueza de voces permitirá fortalecer el diálogo cultural, fomentar la lectura y generar un espacio de encuentro que consolida a la Feria Internacional del Libro Coahuila como una plataforma de intercambio de ideas, reflexión y construcción de comunidad.