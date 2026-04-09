Brigadas A Bajo Costo, beneficios que se se sienten: Marimar Arroyo

Saltillo, Coahuila.- Con acciones que impactan directamente en el bolsillo de las familias, la secretaria general del PRI Saltillo, Marimar Arroyo, continúa fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía a través de las brigadas “A Bajo Costo”, uno de los programas más relevantes por su beneficio tangible.

En la colonia Zaragoza, Marimar Arroyo encabezó esta iniciativa donde decenas de familias accedieron a productos esenciales como huevo, pintura, impermeabilizante y block a precios accesibles, generando un alivio inmediato en su economía.

Durante la jornada, Marimar destacó:

“Estos programas son donde verdaderamente se beneficia el bolsillo de los saltillenses, porque el apoyo llega directo a sus familias. Vamos a llevar estas brigadas a muchas más colonias, porque el PRI Saltillo está comprometido con su gente todos los días”, expresó.

Asimismo, subrayó que este esfuerzo responde a una visión clara de trabajo cercano y constante, alineada con la instrucción del primer priista del estado, Manolo Jiménez Salinas, de poner a los ciudadanos en el centro de todas las acciones.

“Aquí se trabaja todos los días y sin distinción de colores; aquí se jala parejo”, puntualizó Marimar Arroyo Peart.

Con este tipo de programas, el PRI Saltillo reafirma su compromiso de mantenerse presente en cada colonia de Saltillo.