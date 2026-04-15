ARRANCA MANOLO EL PROGRAMA “PA’ LOS DEPORTISTAS 2026” EN COAHUILA

El Gobierno del Estado fortalece el desarrollo de atletas y consolida a Coahuila como referente nacional en deporte, seguridad y calidad de vida

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 14 de abril de 2026.–En el marco del evento “Pa’ las y los Deportistas 2026” el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó un emotivo encuentro con atletas de la región sureste, a quienes reiteró el compromiso de su administración para impulsar el deporte como una herramienta de desarrollo integral.

“Seguimos fortaleciendo los apoyos para los deportistas de Coahuila. Con el gran programa “Pa’ los Deportistas” entregamos incentivos económicos a quienes ponen en alto el nombre de nuestro Estado. Con este programa, cientos de atletas recibirán respaldo para seguir compitiendo y creciendo en su disciplina. Aquí le apostamos al talento, al esfuerzo y disciplina de las nuevas generaciones, que son el presente y futuro de Coahuila”, destacó el gobernador.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal, dio la bienvenida a las y los deportistas, así como a sus familias y entrenadores, destacando que detrás de cada atleta existe un equipo fundamental que impulsa su crecimiento, “aunque el deporte que practiquen sea individual, siempre cuentan con su equipo, que son sus papás, sus entrenadores y sus amigos”, expresó.

Durante su mensaje reconoció la coordinación entre el Estado y los municipios como un factor clave para potenciar resultados, agradeciendo el respaldo de autoridades locales y del sistema deportivo. Asimismo, celebró el talento de atletas coahuilenses que han destacado a nivel internacional, reiterando el orgullo que representan para la entidad.

Jiménez Salinas enfatizó que el éxito deportivo requiere disciplina, sacrificio y planeación, “si no tienes un plan, las cosas se vuelven prácticamente imposibles; hay que trazar una ruta y trabajarla todos los días”, señaló, al tiempo que motivó a las y los jóvenes a mantener el esfuerzo constante para alcanzar sus metas.

En este evento se entregaron apoyos económicos a más de 500 deportistas en todo el Estado, como parte de una estrategia integral para fortalecer su desarrollo.

Además anunció nuevos programas que serán presentados próximamente, entre ellos el Fortalecimiento de becas para deportistas de alto rendimiento; apoyo especial para atletas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y un programa de inversión histórica en infraestructura deportiva en Coahuila.

Declaró que su administración trabaja de manera paralela en temas clave como el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida de las familias. En ese sentido, subrayó que Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros del país, gracias a un modelo basado en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

Asimismo, anunció una gira de promoción económica en Washington DC, con el objetivo de atraer inversiones que generen más empleos y oportunidades para las y los jóvenes coahuilenses.

Al final, resaltó la importancia de aprovechar eventos internacionales como la próxima Copa Mundial de Fútbol para detonar el turismo en la entidad, posicionando a Coahuila como el mejor destino del noreste del país, gracias a su riqueza natural y cultural.

“Estamos trabajando desde todos los frentes para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Cuentan con nosotros al cien por ciento”, concluyó el gobernador, al tiempo que deseó éxito a todas y todos los deportistas en sus próximas competencias.

Posterior a esta primera entrega, los apoyos, ya establecidos como becas deportivas, se extenderán a atletas de diversas categorías y regiones del estado, incluyendo La Laguna, Monclova y las zonas Centro, Carbonífera y Norte.

En representación de las y los beneficiarios, la atleta Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar un programa que respalda a quienes dedican su vida al deporte, destacando que estos apoyos fortalecen su compromiso y motivación para seguir compitiendo al más alto nivel.

Subrayó que en Coahuila existen condiciones óptimas para el desarrollo deportivo, como infraestructura, talento, entrenadores y, especialmente, un entorno de seguridad, tranquilidad y paz que permite a las y los atletas crecer y representar con orgullo al Estado en competencias nacionales e internacionales.

Recibieron el apoyo de manera simbólica en representación de las distintas categorías contempladas dentro del programa: Argelia Abigail Rodríguez Canizalez; Jesús Francisco Almaraz Arias; Bruno González Ramírez y Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza

El programa “Mejora Pa’las y los Deportistas” se consolida como una política social con reglas de operación claras y mecanismos de entrega transparentes, orientado a fortalecer el desarrollo integral de las y los atletas coahuilenses.

En este marco, el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, puntulizó que esta estrategia permite a los deportistas enfocarse en su preparación y competencias, al tiempo que atiende necesidades fundamentales como traslados, equipo y materiales.

Expuso que, gracias a las condiciones de seguridad, paz y estabilidad en Coahuila, la entidad se ha posicionado como sede ideal para eventos deportivos de talla internacional, fortaleciendo la proyección global del talento local y consolidando al deporte como motor de orgullo y desarrollo.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, enfatizó que el deporte es una poderosa herramienta de transformación social, al resaltar que las y los atletas representan con orgullo a sus ciudades, al estado y al país en cada competencia.

Refirió que la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo son fundamentales para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo, especialmente en el arranque del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de deportistas, familias y entrenadores, afirmando que todo sacrificio vale la pena cuando se logran los objetivos y se pone en alto el nombre de México, reiterando además el respaldo del gobierno estatal y municipal para que las y los jóvenes continúen cumpliendo sus sueños y consolidándose como ejemplo para las nuevas generaciones.