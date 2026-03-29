COAHUILA PRESENTA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026

La FILC se llevará a cabo del 24 de abril al 3 de mayo en Arteaga y del 8 al 17 de mayo en Torreón

El eje temático será “Futbol, arte y literatura”

España será el país invitado de honor en una edición con alcance regional e internacional

Se proyecta una asistencia de 250 mil personas en Arteaga y Torreón

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, presentó la 28 edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026, consolidada como una de las cinco más importantes del país, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), y única a nivel nacional por su amplia cobertura territorial.

Durante la rueda de prensa, la Secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, destacó que esta edición tendrá a España como país invitado de honor, por primera vez en la historia de la FILC, con la participación de autores de España, Colombia, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y México.

El eje temático será “Futbol, arte y literatura”, que se desarrollará a través de más de 30 actividades, exposiciones y un pabellón interactivo. La Feria se realizará durante 20 días, del 24 de abril al 3 de mayo en Arteaga y del 8 al 17 de mayo en Torreón, abarcando las regiones Sureste y Laguna.

El programa contempla más de 260 actividades en Arteaga, la participación de alrededor de 130 editoriales, con una oferta cercana a 60 toneladas de libros, así como espacios como el pabellón “Lo que sientes importa” y un área infantil con más de 1,300 talleres enfocados también en la gestión emocional.

Se espera la asistencia de visitantes de todo el estado y de entidades vecinas, con una meta de 250 mil personas atendidas y una derrama económica estimada en 30 millones de pesos en la región sureste.

En su intervención, Emmanuel Garza Fishburn, Secretario de Educación, reiteró que este año nuevamente se organizarán visitas escolares, destacando que la Feria es un espacio fundamental para fomentar la lectura entre las y los estudiantes.

Por su parte, Félix Ibarra Linares, Coordinador General de Difusión y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló: “Estamos muy contentos de ser nuevamente la sede en el Centro Cultural Universitario de Arteaga y recibir a las y los visitantes en este espacio que es de todas y todos.”

El presidente del Consejo Directivo de la CANIEM, Diego Echeverría Cepeda, expresó:

*“Queremos felicitar la decisión del Gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar el área infantil en los talleres dirigidos a niñas, niños y joven. Gracias a estas iniciativas, hoy podemos decir que ha fortalecido el potencial de venta editorial, generando nuevas oportunidades para el sector, sin duda.

Asimismo, reconocemos la decisión de fundar la sede de Torreón, que refleja el liderazgo y el compromiso de Coahuila con la economía creativa y el sector cultural.”*

En tanto, el Director General de la CANIEM, Antonio Rafael Alonso González, subrayó que es un honor que el Gobierno del Estado continúe confiando en esta Cámara, y afirmó de manera textual: “hoy refrendamos nuestro compromiso a seguir de la mano trabajando con ustedes”. Añadió que se continuará convocando a editoriales a participar en la FILC, destacando que Coahuila se ha consolidado como un estado impulsor de la lectura y que su Feria se encuentra entre las más relevantes del país.

Desde el ámbito internacional, la Consejera Cultural de la Embajada de España en México, Eva de Mingo Nieto, expresó: “Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento y de enhorabuena, por considerar a España como país invitado de honor en una feria que se consolida como referente en el norte del país.”

Destacó además que la participación de España reconoce el poder de los libros para construir sociedades más inclusivas, y adelantó que el pabellón español estará inspirado en los paisajes manchegos, como un puente simbólico con el territorio coahuilense, ofreciendo una propuesta diversa de la industria editorial y del talento artístico de su país.

La Secretaria de Cultura reconoció que la FILC es resultado del trabajo conjunto entre instituciones, destacando la colaboración con la CANIEM y la Universidad Autónoma de Coahuila, así como el esfuerzo de los equipos de Cultura y Educación.

Finalmente, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, por impulsar la cultura como eje estratégico de desarrollo, así como el acompañamiento de Blas Flores González, Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos.

Con esta nueva edición, la Feria Internacional del Libro Coahuila reafirma su compromiso de fomentar la lectura, fortalecer la cultura y consolidarse como un referente nacional e internacional.