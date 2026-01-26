Unen esfuerzos en Operativo Abrigo SEDENA, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal de Múzquiz

Melchor Múzquiz, Coah.- Con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía ante las bajas temperaturas, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo el Operativo Abrigo, en coordinación con la SEDENA, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, realizando recorridos en las orillas de la cabecera municipal.

Durante estas acciones se brindó apoyo directo a las personas que más lo necesitan, mediante la entrega de cobijas, con el fin de mitigar el frío que se registra en el municipio y prevenir riesgos a la salud, especialmente en población vulnerable.

Asimismo, se hace un atento llamado a las personas que requieran resguardo para que acepten el traslado a los albergues temporales, los cuales se encuentran habilitados en los siguientes puntos:

• Cruz Roja Múzquiz

• Estación de Bomberos en la Villa de Palaú

• Centro de Comando en Minas de Barroterán

Las autoridades reiteran su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para salvaguardar la integridad de las familias del municipio, e invitan a la población a reportar cualquier situación de riesgo para brindar atención oportuna.