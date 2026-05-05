UN ÉXITO LA PARTICIPACIÓN DE COAHUILA EN EL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2026

Gana Coahuila premios nacionales e internacionales

Acapulco, Guerrero.- Coahuila concluyó con éxito su participación en el Tianguis Turístico México 2026, donde recibió reconocimientos como el del “Estado más Seguro para hacer Turismo en México”, y “Saltillo, Ciudad de Excelencia”, por la Federación Iberoamericana de Periodistas de Turismo; así como el Premio a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026 por la “Ruta Vinos & Dinos”, otorgado por la Secretaría de Turismo de México.

En su edición número 50, Coahuila además ganó como Mejor Stand del Tianguis, en una competencia que realizó Factor Meetings mediante votación en redes sociales con votos orgánicos. Nuestro stand acaparó la atención de los miles de asistentes por su diseño creativo que resaltó la cultura vaquera y la riqueza paleontológica.

“El gobernador Manolo Jiménez Salinas apoyó la participación de nuestro estado en el Tianguis, porque le apuesta al turismo de manera comprometida y puntual; hoy Coahuila está en otro nivel en turismo, con mayor proyección nacional e internacional, es un destino seguro y más atractivo para turistas y visitantes”, señaló Martha Elena Moncada Zertuche, encargada de SECTUR Coahuila.

Durante el Tianguis, añadió, se concretaron más de 700 citas de negocios, lo que permitió promocionar y comercializar los diversos destinos de nuestro estado, además de trabajar en acuerdos, rutas de comercialización y alianzas estratégicas.

Se proyectó la temporada 15 donde aparece Coahuila, del Pati’s Mexican Table, de Pati Jinich, reconocida Chef mexicana de nivel internacional, y se presentó el Festival del Rodeo Saltillo 2026 que será del 15 al 18 de octubre.

Se anunciaron nuevas rutas aéreas de Saltillo hacia Cancún y Guadalajara, “y sostuvimos reuniones con representantes de TAR Aerolíneas, de DECATHLON México y MAS Comunicación, entre otros”, comentó Martha Moncada.

También se atendieron entrevistas con medios de comunicación especializados en viajes, gastronomía y turismo; se asistió a reuniones de la Asociación de Secretarios de Turismo A.C. (ASETUR), del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR) y con la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez.

Se obtuvieron también otros premios como el de Mexicanos por España que reconoció al Festival de la Carne Asada por poner en valor a la gastronomía de Sabinas y ser un evento con causa; a Sabinas por su Feria, y a Elizabeth García por las tradiciones gastronómicas.

“Fue una participación muy productiva y completa; sostuvimos reuniones de trabajo con representantes de la industria, promocionamos a Coahuila como un destino seguro y competitivo, ganamos premios, concretamos citas de negocios y alianzas en el sector”, expresó Martha Moncada.

Nuestros tour operadores y la cadena de valor del turismo, añadió, participaron de una manera comprometida y echada pa’delante, logrando también aciertos en este Tianguis.

“Fue un gran trabajo en equipo que hicimos SECTUR, PRO Coahuila y la cadena de valor”, finalizó.

Premios y reconocimientos de Coahuila:

* Estado más Seguro para hacer Turismo en México.

* La Arreada de Múzquiz, por preservar y promover las costumbres que forjaron nuestra identidad, por parte de la Federación Iberoamericana de Periodistas de Turismo.

* Premio a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026 por la “Ruta Vinos & Dinos”, otorgado por la Secretaría de Turismo de México.

* Mejor Stand del Tianguis Turístico México 2026.

* Saltillo, Ciudad de Excelencia.

* Cuatro Ciénegas, por su Arqueología y Paleontología.

* Múzquiz, por su Gastronomía.

* Festival de la Carne Asada por poner en valor a la gastronomía de Sabinas y ser un evento con causa.

* Sabinas por su Feria

* Elizabeth García, por las tradiciones gastronómicas.