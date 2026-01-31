Un detenido en cateo realizado en Sabinas, aseguran un kg de marihuana

Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 31 de enero de 2026.-

La Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Policía Estatal en coordinación con la Policía Municipal; realizaron un cateo que fue concedido por el juez de control en la Colonia Retama del municipio de Sabinas, en donde fue asegurado un kilogramo de peso aproximado de marihuana.

El cateo fue realizado en base a una denuncia ciudadana expuesta en las reuniones con sociedad civil, en este caso ante la presencia del Fiscal General, Federico Fernández Montañez.

Con trabajo de investigación a partir de la información en menos de 48 horas la autoridad solicitó el cateo, siendo cumplimentado el pasado viernes 30 del presente mes.

El Delegado Regional, Diego Garduño, quien supervisó el operativo, señaló que también fueron asegurados gramajes de metanfetamina pendiente de su pesaje correspondiente y 3 cámaras de grabación.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó la detención de un masculino de 29 de años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene su compromiso del trabajo en procuración de justicia.