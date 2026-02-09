Trabaja Coahuila en la prevención de adicciones con la estrategia “brigada en tu barrio”

Saltillo, Coah.- Como parte de la estrategia integral “Vive Libre Sin Drogas”, el Gobierno del Estado de Coahuila impulsa la “Brigada en tu Barrio”, una acción coordinada que tiene como objetivo prevenir las adicciones, fortalecer el tejido social y generar espacios de convivencia saludables, especialmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Esta estrategia busca acercar a la población joven a los programas y servicios que el Estado tiene destinados para su desarrollo integral, mediante actividades de información, prevención y atención, pilares fundamentales para el éxito de estas brigadas comunitarias.

La “Brigada en tu Barrio” se realiza gracias al trabajo conjunto del programa Vive Libre Sin Drogas, el Sistema DIF Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la SEDENA, ICATEC, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), consolidando un esfuerzo interinstitucional que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas.

Las brigadas se han llevado a cabo en colonias con mayores índices de incidencia delictiva, priorizando aquellas zonas que enfrentan retos socioemocionales significativos, con el firme propósito de llegar a todas las regiones del estado donde la prevención y el acompañamiento social son más necesarios.

Al respecto, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que esta estrategia refleja el compromiso del Gobernador Manolo Jiménez Salinas con el bienestar y el futuro de las familias coahuilenses.

“Para el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, la prevención de las adicciones es una prioridad, porque significa proteger a nuestras niñas, niños y jóvenes, pero también fortalecer a las familias y a las comunidades. Estas brigadas son una muestra clara de que, cuando trabajamos unidos, gobierno y sociedad, podemos generar entornos más seguros, saludables y llenos de oportunidades para todas y todos.”

Con acciones como la “Brigada en tu Barrio”, Coahuila avanza en la construcción de comunidades más fuertes, informadas y participativas, reafirmando que la prevención, la cercanía y el trabajo coordinado son claves para lograr un estado libre de adicciones y con mayores oportunidades de desarrollo social.