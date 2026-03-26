Campañas de información para prevenir fraudes inmobiliarios, solicita Álvaro Moreira

Saltillo, Coahuila.- Con el propósito de prevenir afectaciones al patrimonio de las familias, en sesión del Congreso del Estado se aprobó el punto de acuerdo presentado por el diputado Álvaro Moreira Valdés para solicitar a los Ayuntamientos que en el ámbito de sus atribuciones, refuercen las acciones de prevención, verificación y difusión de información dirigidas a la población sobre la compra de terrenos, a fin de garantizar que las personas cuenten con información clara, accesible y oportuna sobre la legalidad de los predios, la factibilidad de servicios y los requisitos aplicables.

En todo México persiste una realidad dolorosa y creciente: numerosas familias han visto esfumarse sus ahorros de toda una vida al adquirir predios que, al final, resultan irregulares, sin factibilidad de servicios o incluso invadidos o en litigio. Esta situación está presente también en Coahuila. Uno de los factores más relevantes es la falta de información, así como la necesidad de reforzar mecanismos preventivos eficaces.

Fraudes inmobiliarios, fraccionamientos fantasmas, ventas de terreno ejidales sin regularizar, ausencia de permisos de uso de suelo y falta de información clara sobre la viabilidad de agua, drenaje, electricidad y vialidades han convertido el legítimo anhelo de tener un terreno propio en una trampa que golpea con mayor dureza a los sectores más vulnerables.

Ante ello, es fundamental reconocer el papel estratégico de los municipios como las autoridades más cercanas a la ciudadanía y responsables del ordenamiento territorial. Cuentan con facultades de planeación, verificación catastral y desarrollo urbano, teniendo en sus manos la herramienta más poderosa para evitar estas tragedias: la información oportuna, veraz y accesible.

“En ese sentido, avanzar hacia mecanismos más robustos de transparencia, coordinación interinstitucional y acceso a la información no solo contribuirá a prevenir abusos, sino que permitirá construir un entorno más justo, equitativo y seguro, donde el sueño de tener un patrimonio deje de ser un riesgo para las familias” expresó Álvaro Moreira.