CUATRO CIÉNEGAS ES UN GRAN DESTINO TURÍSTICO QUE ESTÁ LISTO PARA RECIBIR A VISITANTES EN ESTAS VACACIONES

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Cuatro Ciénegas es un gran destino turístico de Coahuila, que en estas vacaciones de Semana Santa está listo para recibir a turistas y visitantes, ya que cuenta con diversos atractivos abiertos al público, una cartelera de eventos especiales en la temporada, así como una oferta hotelera y gastronómica de calidad.

En el Pueblo Mágico se encuentran espacios para la recreación como las Dunas de Yeso, las Minas de Mármol, bodegas vinícolas y viñedos, la Poza Azul, el Museo Casa Carranza y el monumento a don Venustiano Carranza, la plaza principal y el centro histórico, Las Playitas, la Casa de la Cultura y el Museo Génesis, entre otros.

Además, el Municipio de Cuatro Ciénegas preparó una agenda de actividades del 1 al 5 de abril en los que turistas y visitantes podrán disfrutar de música, artesanías, gastronomía, tradición, juegos mecánicos y talleres culturales.

El 1 de abril habrá un concierto Por la Paz-Plan 2040; el 2, concierto con el Grupo Malibú y Banda Kañón; el 3, Callejoneada Mágica con el Club Atlético Carnaval. El 4 de abril se presenta Pedro Ríos y Banda La Eskandalosa y el 5 La Promeza Norte. Todos los eventos son gratuitos en la Explanada de la Presidencia Municipal.

Por su parte, el Viñedo Los Pirules tendrá recorrido guiado entre viñedos y degustación de dos etiquetas de vino de la región, catas y veladas astronómicas.

Las bodegas vinícolas Ferriño y Vitali, muy visitadas por turistas, estarán abiertas al público para la venta de sus productos, en los horarios habituales.

De igual manera, hoteles, restaurantes, comercios y artesanos estarán ofreciendo sus productos y servicios a turistas y visitantes en Semana Santa.

“Hay opciones para pasar una agradables vacaciones en Cuatro Ciénegas, tenemos un clima de seguridad, una cadena de valor del turismo comprometida con el turismo en esta temporada, eventos para toda la familia y la calidez que nos caracteriza a los coahuilenses para recibir a nuestros visitantes”, expresó Martha Elena Moncada Zertuche, encargada de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

“Cuatro Ciénegas sigue listo para recibir a los visitantes con una gran oferta turística, cultural y de eventos que les permitirá disfrutar plenamente esta Semana Santa”, recalcó.