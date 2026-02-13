TENEMOS UNA GRAN UNIVERSIDAD Y UN GRAN ESTADO: MANOLO

Acompaña gobernador Manolo Jiménez al rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, en su segundo informe de resultados

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 12 de febrero de 2026.- Al acompañar a Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, en su segundo informe de resultados, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su compromiso con toda la comunidad universitaria, para seguir consolidando a la máxima casa de estudios como una de las mejores a nivel nacional.

“Acompañamos a nuestro amigo Octavio Pimentel Martínez, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, a su segundo informe de resultados. Muchas felicidades por el gran trabajo. Me dio mucho gusto saludar a toda la comunidad de esta gran institucion educativa. Cuenten conmigo al 100%. Sigamos trabajando en unidad por el bien de Coahuila”, destacó el gobernador.

“Así como tenemos una gran universidad, también tenemos un gran Estado”, expresó.

El mandatario estatal dijo sentirse orgulloso de esta gran universidad, y dijo que los excelentes resultados alcanzados han sido gracias a la unidad, equilibrio y colaboración de toda su comunidad.

Destacó que para su administración, la educación es una de las herramientas más poderosas para que las y los coahuilenses puedan salir adelante, por lo que, a través del gran proyecto Impulso Educativo, se está invirtiendo una gran cantidad de recursos en la materia con otras universidades, con la UAdeC, con preparatorias, con secundarias, con primarias.

Agregó que desde su gobierno se impulsan proyectos muy importantes para las y los jóvenes estudiantes, como el gran programa de superbecas para quienes tengan la oportunidad de irse a estudiar al extranjero; o los créditos para jóvenes emprendedores, con cero por ciento de intereses.

Jiménez Salinas comentó que para seguir mejorando la calidad de vida de las y los coahuilenses, y mantener el equilibrio y el crecimiento del Estado, su administración trabaja en otros pilares igual de importantes que el educativo, como el de seguridad, en el cual el estado es el segundo más seguro del país; Piedras Negras es la frontera más segura; Saltillo, la capital más segura; y Torreón es la séptima ciudad más segura de México.

Así como en el tema de desarrollo económico, en el cual, dijo, Coahuila cerró 2025 con inversiones por más de 150 mil millones de pesos, y la generación de miles de empleos para nuestra gente.

“Hoy, con todo el respeto a la autonomía y a la vida propia de la universidad, quiero reiterarles todo nuestro apoyo, reiterarles todo nuestro compromiso. Cuenten con nosotros al cien por ciento para seguir trabajando por esta gran universidad”, mencionó Manolo Jiménez Salinas.

El rector Octavio Pimentel expresó que Coahuila tiene un gobernador que defiende, respeta y le apuesta a la educación pública y a la UAdeC.

“Es por ello que prevalece una relación de respeto mutuo entre Universidad y Gobierno del Estado”, comentó.

Pimentel Martínez presentó una radiografía de una universidad en transformación que

logró resultados históricos como una matrícula al alza, señalando que la comunidad creció a 41 mil 779 alumnos, integrando a 13 mil nuevos jóvenes en el último año.

En el ámbito de excelencia académica detalló que se dio inicio a la certificación de 30 licenciaturas y se cuenta ya con 24 posgrados acreditados en el Sistema Nacional de Posgrados, mientras que en solidaridad y seguridad, en sintonía con las políticas estatales, se crearon becas para hijos de policías y se implementó la estrategia de WhatsApp y Puntos Violeta para proteger a las mujeres.

Además, agradeció el apoyo del gobernador y de Paola Rodríguez López, quienes, a través del programa Inspira Coahuila, 130 docentes universitarios colaboran en la estrategia estatal de enseñanza del inglés “Level Up”.