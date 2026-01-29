Suspendidos de sus funciones los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en la muerte de Alex Pretti

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha confirmado este miércoles que los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en el tiroteo en el que murió el enfermero Alex Pretti en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, han sido suspendidos de sus funciones.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha confirmado la medida en declaraciones a Europa Press, aludiendo a que se trata del “procedimiento estándar” después de que el Departamento afirmase en un informe enviado al Congreso que fueron dos los agentes que tirotearon a Pretti.

Si bien McLaughlin no ha confirmado el número de agentes suspendidos de sus funciones, la cadena NBC News apunta a que son estos dos los afectados por la medida. Alrededor de ocho miembros de la Patrulla Fronteriza rodearon a Pretti mientras intentaban reducirlo.

Según el informe enviado por el Departamento de Seguridad Nacional al Congreso, se produjo un forcejeo entre Pretti y las fuerzas del orden. En medio del tumulto, uno de los múltiples agentes que estaba en el lugar gritó varias veces que el enfermero portaba un arma.

El documento relata que, “aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su ‘Glock 19’ (…) y un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su ‘Glock 47’ (…) contra Pretti”.

Michael y Susan Pretti, padres de la víctima, aseguraron que su hijo “no tenía un arma en la mano” cuando ocurrió el incidente, sino un teléfono móvil. “Tenía el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda sin nada para intentar proteger a la mujer que acababa de tirar al suelo el ICE, todo ello mientras estaba siendo rociado con pimienta”, relataron sus familiares.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el enfermero de 37 años iba armado con una pistola y dos cargadores.

Las actuaciones de agentes de ICE en Minnesota han generado importantes manifestaciones, especialmente a raíz de la muerte de Pretti y de Reneé Good el pasado 7 de enero, también tiroteada por agentes federales, así como la detención de un niño de cinco años.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo de presión más importante de Estados Unidos a favor de la posesión de armas de fuego, recordó en un comunicado que incluso si Pretti tuviera un arma, la Constitución prohíbe a los agentes de la ley disparar a ciudadanos armados si no representan una amenaza inminente.

(EUROPA PRESS)