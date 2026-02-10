Suman esfuerzos para el desarrollo de la juventud en Ramos Arizpe y Coahuila

Para acercar servicios de salud, información, además de acciones preventivas, en Ramos Arizpe, se realizó la Macrobrigada Mejora la Juventud y la Jornada de Prevención del Delito

Ramos Arizpe, Coahuila, 10 de febrero de 2025.- Ante la presencia de más de 700 jóvenes de la Universidad Tecnológica de Coahuila, se llevó a cabo la Macrobrigada Mejora la Juventud y la Jornada de Prevención del Delito, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado encabezado por Manolo Jiménez Salinas.

Esto a través de la coordinación general de Mejora que preside Gabriel Elizondo, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, así como el Instituto Coahuilense de la Juventud que encabeza Iván Terashima y Enrique Martínez y Morales de la Secretaría de Desarrollo Social.

Esto permitió acercar a las más de 1500 alumnas y alumnos de este plantel, servicios institucionales gratuitos en materia de salud preventiva, consultas médicas, orientación educativa, acompañamiento académico, trámites y gestiones gubernamentales, así como cuidado personal.

Durante esta importante jornada, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quien resaltó el compromiso del Gobierno del Estado con la juventud y el trabajo coordinado para fortalecer el desarrollo de Coahuila.

“Tenemos un gobernador que protege a nuestro estado y genera oportunidades laborales y educativas, vamos a seguir trabajando en equipo, decirles que ustedes tienen en sus manos el futuro que viene, de nuestra parte no vamos a parar para que puedan contar con las mejores oportunidades y sigan creciendo”.

Además, dentro de estas actividades se llevó a cabo una plática interinstitucional enfocada en informar y sensibilizar a las y los jóvenes sobre la prevención del delito y los riesgos de las adicciones mediante información verificada, en donde estuvo presente Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, quien dijo:

“Estas acciones fomentan la conciencia juvenil, la prevención temprana y el vínculo entre instituciones y la comunidad; además, compartimos los riesgos y problemas de la salud que pueden causar el consumo de sustancias”.

A nombre de la comunidad estudiantil, la alumna Isabel Alejandra Rodríguez Ramos agradeció al Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, y su equipo coordinado de trabajo por estas acciones.

“Como estudiantes de la UTC agradecemos que se realicen este tipo de jornadas en nuestra institución, porque nos permiten acceder a información, servicios, así como apoyos, y nos motivan a seguir preparándonos.”

Finalmente el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, destacó estos apoyos para seguir creando comunidades sanas, además de dar herramientas que permitan fortalecer a los alumnos.

“Aquí, hay servicios, información y oportunidades que fortalecen su educación y que van a contribuir a una comunidad más informada, participativa y con mayores posibilidades de crecimiento para todos”.

En el evento estuvieron presentes, Enrique Martínez y Morales; Secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Mayra Lucila Valdés, Secretaria de las Mujeres; Iván Terashima Zamora, Titular del Instituto Coahuilense de la Juventud; Sergio Alberto Guadarrama Cortes, Rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila; Gabriela Franyuti García, Subsecretaría de Prevención y Proximidad Social; Saúl Nogueron Contreras, Subsecretario de Educación Superior de la SEDU.

Jose Humberto García, Secretario de Desarrollo Social de Ramos Arizpe; Catalina Labastida Pérez, Directora del Registro Civil; Luis Alberto Duran Herrera, Subsecretario de Inclusión de la SIDS; Raymundo Zamarripa Castillo, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 08; Jorge Fuad Esper Serur, Director General de Administración de la Secretaría del Trabajo; Pablo García Bustos, Coordinador de ICATEC en Ramos Arizpe, así como equipo Mejora.