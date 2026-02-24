SEGUIREMOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO DE LA REGIÓN CARBONÍFERA: MANOLO

En San Juan de Sabinas y Sabinas el Gobernador de Coahuila entrega obras sociales con inversión de alrededor de 64 millones de pesos

Región Carbonífera, Coahuila de Zaragoza; a 23 de febrero de 2026.- En jornada de trabajo por la región Carbonífera, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, entregó obras por alrededor de 64 millones de pesos dentro de la estrategia social Mejora, mismas que impactan de manera positiva en la calidad de vida de las familias coahuilenses-

“Arrancamos con todo la semana en San Juan de Sabinas junto con nuestro amigo el alcalde Óscar Rios y el equipo Mejora, entregando el Gimnasio Auditorio de la Región Carbonífera y la entrega de una nueva cancha de fútbol, con una inversión de 48 millones de pesos para fortalecer el deporte y la recreación de nuestra gente. En Coahuila las obras sociales siguen llegando a todas las regiones. Seguimos puro pa’delante a pasos de gigante”.

“En Sabinas, junto con nuestro amigo el alcalde José Feliciano Diaz y el equipo municipal de Mejora Coahuila, que dirige muy bien nuestra amiga Claudia Garza, entregamos pavimentaciones y recarpeteos en varias colonias con una inversión de 17 millones de pesos. Vamos a seguir trabajando en equipo para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Viene la construcción de naves industriales para atraer más inversiones y empleos; obras de agua y un gran programa de bacheo. ¡Andamos con todo!”, mencionó el Mandatario estatal.

Comentó que estas obras son resultado del trabajo en equipo entre estado, municipios, iniciativa privada, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil organizada.

“Nuestra política siempre ha sido de trabajo en equipo, porque nosotros. como gobierno, tenemos que ser punto de encuentro entre todas y todos los que quieren hacer cosas buenas por Coahuila”, señaló.

Jiménez Salinas añadió que seguirán haciendo muchos proyectos, obras y programas para bien de las y los coahuilenses, como lo que se ha hecho en esta región en acciones importantes de techumbres, agua, drenaje o pavimento, con las que se llega a las colonias, barrios y ejidos.

Manolo Jiménez anunció que en marzo se pondrá en marcha un gran programa de bacheo y de agua en Sabinas, y algunas otras grandes obras que van a beneficiar a la región.

“Tenemos una obra muy importante en conjunto con los municipios y con la federación, que es el recarpeteo de la carretera Monclova-Sabinas”, mencionó, y recordó que ya se modernizó también toda la autopista Premier.

Comentó, además, que viene también un libramiento muy importante que le va a dar competitividad a la carretera 57, y que pronto se dará a conocer.

Jiménez Salinas indicó que otro tema muy importante para la Carbonífera es el tema del empleo, tema en el que se tiene el proyecto de iniciar la construcción de naves industriales para atraer más inversiones nacionales y extranjeras y generar más y mejores empleos.

Dijo, además, que otro tema muy importante fue la nueva asignación de contratos de carbón por parte de la CFE, que antes quedaba en pocas manos y ahora va a quedar en muchas. Abundó que por primera vez, después de mucho tiempo, dicha asignación quedará en 60 empresas pequeñas, medianas y grandes, que eso es algo muy positivo, y recordó que éste es un proyecto que se hizo en conjunto con la federación, y que será una palanca de desarrollo que va a ayudar a reactivar la economía de la región Carbonífera.

Por su parte, Claudia María Garza Iribarren, coordinadora de Mejora, añadió que las obras que hoy se entregan demuestran que el gobierno de Manolo Jiménez escucha a la gente y sabe cumplir.

Recordó que el año pasado, en todo el estado, se destinaron mil quinientos millones de pesos a Obras Sociales a Pasos de Gigante.

Los alcaldes de San Juan de Sabinas y de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez y José Feliciano Días Iribarren, de manera respectiva, agradecieron al Gobernador del Estado por todo el apoyo para mejorar la calidad de vida de sus respectivas comunidades, y reconocieron el trabajo que se lleva a cabo en Coahuila en materia de seguridad, gracias al cual las familias de toda la entidad gozan de paz y tranquilidad.

En esta jornada de trabajo acompañaron al gobernador, además, Enrique Martínes y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora; Sergio Zenón Velázquez Vázquez, diputado local; Federico Quintanilla Riojas, delegado regional de Mejora; Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; Julio Iván Long Hernández, director del ICIFED.