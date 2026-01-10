SEGUIREMOS EN 2026 REFORZANDO EL COMBATE A LOS INCENDIOS FORESTALES: MANOLO

Saltillo, Coah.- Durante la pasada reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, que presidió el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se hizo el compromiso de que este 2026 se trabajará de manera coordinada entre instituciones de los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en el reforzamiento de la prevención y combate a los incendios forestales.

En esta reunión se destacó que en lo que va de la actual administración estatal se han invertido más de cien millones de pesos en la prevención y combate a los incendios forestales, y que gracias a la importancia y voluntad con que se ha trabajado en este tema, hoy la entidad se encuentra entre los primeros lugares con menos incidentes y menos hectáreas afectadas a nivel nacional.

Con este recurso histórico se ha fortalecido la capacidad técnica, tecnológica y operativa, lo que representa el tener una respuesta efectiva y oportuna frente a los incendios forestales.

Actualmente, el “estado de fuerza” y los recursos con que cuenta la entidad en cuanto a prevención y combate de incendios forestales es de alrededor de 400 combatientes en todas las regiones: 40 vehículos como pick ups 4×4, camiones y vehículos ATV para respuesta inmediata; tres aeronaves por parte del gobierno del estado; más de 35 fuentes de agua georreferenciadas, de gran importancia para poder combatir los incendios lo más cercanos al lugar.

En este 2026 se contará con todas las medidas de protección para la seguridad de los brigadistas, y se tiene ya un plan para carrera de los mismos, para que tengan todos los cursos necesarios y requeridos, siempre priorizando la seguridad personal a la hora de atender estos incidentes.

En 2025 se tuvieron 54 connatos de incendios que al ser atendidos de manera rápida y oportuna, se logró que no se extendieran; fueron 54 incendios que se evitaron gracias a la pronta atención y reacción.

Fueron un poco de más de seis mil hectáreas las afectadas el año pasado, pero con todas las incidencias que se tuvieron, más de 66 incendios, Coahuila está en los mejores lugares en atención a este tipo de problemas.

Todos trabajando en equipo para continuar preservando nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales.

La prevención y la reacción rápida es lo que ha ayudado a la entidad a que muchos de los incendios no se extiendan o salgan de control. La idea es estar muy al pendientes y seguir coordinados para el combate de incendios forestales este 2026.