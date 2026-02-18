Secretaría de Cultura invita a taller de historia oral

Se realizará del 11 al 13 de marzo de 2026 en modalidad híbrida, con la participación de especialistas internacionales y nacionales.

Saltillo, Coahuila.- Como resultado de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura de Coahuila y The Heritage Management Organization (HERITAGE), del 11 al 13 de marzo de 2026 se llevará a cabo el Taller Introductorio de Historia Oral y Patrimonio Cultural, enfocado en fortalecer las capacidades para documentar la memoria colectiva y el patrimonio cultural inmaterial.

La historia oral se ha consolidado como una herramienta fundamental para registrar testimonios comunitarios que no siempre forman parte de los archivos escritos, especialmente en regiones del norte de México donde las prácticas culturales vivas forman parte esencial de la identidad social. El taller abordará la relación entre historia oral, memoria y patrimonio; el diseño de entrevistas; las buenas prácticas para su aplicación y las consideraciones éticas en el uso responsable de los testimonios.

La secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana, destacó que este programa fortalece la preservación de la memoria viva del estado. “Impulsamos acciones que brindan herramientas para documentar las voces de nuestras comunidades y proteger aquello que nos da identidad”, expresó. Asimismo, agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al subrayar su compromiso con la cultura y el patrimonio.

El taller será impartido por dos especialistas con amplia trayectoria internacional y nacional. La Dra. Eleni Stefanou, arqueóloga y experta en estudios de museos y patrimonio, se desempeña como Manager de Programas de HERITΛGE en Ghana y es profesora adjunta de posgrado, con experiencia en museología, educación patrimonial y participación comunitaria. Por su parte, la Mtra. Denise Navarro Becerra, gestora cultural y especialista en gestión del patrimonio, cuenta con una destacada labor en el diseño e implementación de programas de fortalecimiento de capacidades, así como en proyectos vinculados al patrimonio cultural inmaterial, la memoria y las prácticas culturales vivas.

Asimismo, HERITAGE, con el respaldo de la Fundación Mellon, emitió una convocatoria dirigida a organizaciones, colectivos y personas interesadas en desarrollar proyectos locales de patrimonio cultural en México, enfocados en su protección, salvaguardia y promoción con un enfoque comunitario.

La convocatoria contempla apoyos económicos de 10 mil a 50 mil dólares por proyecto, priorizando montos de hasta 25 mil dólares. La fecha límite para el envío de propuestas es el 15 de abril de 2026, y los resultados se darán a conocer a más tardar en julio del mismo año.

Sobre HERITAGE

HERITAGE es una organización internacional dedicada a promover las buenas prácticas en la gestión del patrimonio cultural mediante la educación y la investigación. Fundada en 2008, celebra su 17.0 aniversario y ha capacitado a miles de profesionales en distintos países.

La organización cuenta con un Comité Académico Internacional integrado por especialistas de reconocido prestigio en el ámbito internacional de la cultura y la investigación: el Dr. Mounir Bouchenaki, ex Director General del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales ( ICCROM ) y Presidente de la UNESCO para el Mundo Árabe; el Prof. Ian Hodder, de la Universidad de Stanford; el PROF. Richard Hodges, Presidente de la Universidad Americana de Roma; el Prof. Ray Laurence, de la Universidad Macquarie; la Profa. emérita Clairy Palyvou, de la Universidad de Tesalónica; y el Prof. Tim Williams, del University College de Londres, quienes aportan su experiencia académica y profesional al fortalecimiento de los objetivos del proyecto. HERITAGE es una institución financiada de manera privada e independiente de cualquier autoridad gubernamental.

En la rueda de prensa estuvieron presentes además de la Secretaria de Cultura Esther Quintana Salinas, Denise Navarro Becerra, México Programs Manager HERITAGE , María del Roble Barret Zertuche, Directora de Vinculación de la SC, Iván Vartan Muñoz Cotera, Director del Archivo General del Estado y Olivia Strozzi Galindo, directora del Archivo Municipal de Saltillo.

Con estas acciones, la Secretaría de Cultura de Coahuila reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural inmaterial y la construcción de una memoria colectiva incluyente para las comunidades del estado.