Impulsa mejora Coahuila el deporte en el estado

Fomentando el deporte y la convivencia educativa, se llevó a cabo el Encuentro Deportivo Estatal Normalistas 2026, para fortalecer la participación de las y los estudiantes normalistas en Coahuila.

Saltillo, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer la actividad física y la convivencia entre la comunidad educativa, y como parte de las acciones impulsadas por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevó a cabo el Encuentro Deportivo Estatal Normalistas 2026, en el que participaron instituciones formadoras de docentes de todo el estado a través de diversas disciplinas deportivas.

Durante el evento y en representación del Gobernador, estuvo presente Gabriel Elizondo Pérez, Coordinador de Mejora Coahuila, quien motivó a los jóvenes a continuar fomentando la sana competencia entre compañeros.

“Hoy estamos aquí de parte de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien les manda decir que seguirá respaldando al estado con seguridad para continuar con este tipo de encuentros deportivos, seguiremos trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación para poder realizar este tipo de actividades”.

Por su parte, el Coordinador General de Educación Normal y Actualización Docente, Rubén Barragán Páramo, agradeció al Gobernador así como al equipo Mejora por seguir apoyando el fomento al deporte, el compañerismo y el trabajo en conjunto.

“Agradezco al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el impulso que se le da al deporte, así como a la educación; para nosotros, como normalistas, representa la oportunidad de aprender y compartir valores, así como fomentar el compañerismo entre nosotros, las y los futuros maestros de Coahuila”.

Finalmente, Iván Terashima Zamora, Director del Instituto Coahuilense de la Juventud, recordó a la comunidad educativa, la importancia de continuar generando más espacios en donde se puedan desarrollar integralmente.

“El deporte no solo forma habilidades físicas, también fortalece la disciplina, el trabajo en equipo y el carácter, desde el ICOJUVE, seguimos apostando por ustedes, por abrir más oportunidades y por acompañarlos en su crecimiento.”

Al concluir este encuentro,se entregó material deportivo para todas las escuelas normales del estado, para que puedan continuar impulsando la actividad física y la participación de las y los normalistas.

Además recientemente el Gobierno del Estado que impulsa Manolo Jiménez, anunció las super becas internacionales, así como los créditos para los jóvenes emprendedores, con el fin de seguir impulsando el talento y la educación de nuestras juventudes.

En el evento estuvieron presentes, Ivonne Espinoza, Directora de Programas Sociales del DIF Coahuila; Enrique Martínez, Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social; El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria nº8, José Raymundo Zamarripa, el Subsecretario de Educación Superior, Saúl Noguerón Contreras; así la Secretaria General de la Sección 38, Isela Licerio Luevano.