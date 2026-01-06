SEBASTIÁN GARCÍA Y ÁNGELA RUIZ SON RECONOCIDOS DENTRO DE LO MEJOR DEL AÑO POR WORLD ARCHERY AMÉRICAS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 5 de enero de 2026.- Los arqueros coahuilenses Sebastián García y Ángela Ruiz fueron reconocidos por World Archery Américas como los mejores del Continente Americano en 2025.

Sebastián García fue nombrado como el mejor arquero compuesto en la categoría Mayor, mientras que Ángela Ruiz fue condecorada como la mejor arquera recurvo en la categoría Sub-21, siendo dos de los 23 galardonados de esta edición.

En el plano individual, Sebastián García ganó oro en el Campeonato Panamericano Indoor de San Luis Potosí, y plata en la Copa del Mundo celebrada en Central Florida, Estados Unidos. Por equipos, fue bronce en la Copa Merengue de República Dominicana, y plata en la Copa del Mundo de Shanghai, China.

Sus logros más importantes fueron en la modalidad por equipos mixtos, al lado de Andrea Becerra, con quien obtuvo bronce en el Campeonato Mundial de Gwangju, Corea del Sur; además de plata en los Juegos Mundiales de Chengdu; China.

Por su parte, Ángela Ruiz Rosales se agenció la medalla de plata individual en la categoría Sub-21 del Campeonato Mundial Juvenil que se llevó a cabo en Winnipeg, Canadá. Mientras que por equipos, conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, Paraguay.

México dominó la entrega de lo mejor de 2025 por la World Archery Américas con ocho reconocimientos, donde también destacó la World Archery México como mejor Federación Nacional.