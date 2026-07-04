SABINAS SE SUMA A LA MEGAREFORESTACIÓN ESTATAL “VERDE VERDE COAHUILA 2026”

En una acción coordinada de forma simultánea en los 38 municipios por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se intervinieron las áreas verdes de la localidad.

Sabinas, Coahuila.– 4 de julio de 2026. Con el firme propósito de preservar los espacios públicos, combatir los efectos del cambio climático y consolidar un entorno más verde y sostenible para las futuras generaciones, el municipio de Sabinas se sumó activamente a la gran jornada de Megareforestación “Verde Verde Coahuila 2026”, una estrategia integral impulsada en todo el territorio estatal por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Esta convocatoria de beneficio ecológico, promovida de manera oficial por la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Secretaría de Vinculación Ciudadana, se diseñó con el objetivo de que cada árbol plantado fortalezca los ecosistemas regionales, optimice las condiciones del aire y herede un impacto ambiental positivo para las próximas décadas.

Las actividades operativas y comunitarias dieron inicio de manera simultánea en todo Coahuila este sábado. En Sabinas, el punto de reunión programado fue la plaza ubicada detrás de la Capilla de San José, donde se congregaron autoridades de los distintos niveles de gobierno, integrantes de la comunidad y ciudadanos voluntarios dedicados al cuidado del entorno.

En representación del presidente municipal, Lic. José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, el secretario del ayuntamiento, Profr. Diego González Picazo, dio la bienvenida formal a los asistentes. El funcionario encabezó el arranque de la jornada junto a la primera dama Victoria Rodríguez de Díaz, y el Dr. Sergio Villarreal Cárdenas, representante del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, sembrando las primeras especies nativas seleccionadas estratégicamente por su óptima adaptación al suelo y clima local.

Durante el encuentro, el profesor Diego González Picazo transmitió el mensaje del alcalde “Chano” Díaz, resaltando la relevancia de hacer equipo con las dependencias estatales:

“Este sábado 4 de julio tenemos una cita directa con el futuro de nuestro estado. Este esfuerzo conjunto refrenda el compromiso absoluto de la administración municipal y del gobernador Manolo Jiménez con la protección de nuestra riqueza natural. Sembrar un árbol el día de hoy es sembrar vida, esperanza y un mejor mañana para Sabinas. Al reforestar esta plaza no solo mejoramos la imagen urbana, sino que construimos un patrimonio ambiental digno. Seguiremos trabajando de la mano con la ciudadanía y bajo los programas estatales para cuidar estas áreas”.

Por su parte, el Dr. Sergio Villarreal Cárdenas reconoció en su mensaje la activa participación de las familias sabinenses en esta mega jornada, enfatizando que bajo las visiones de trabajo y cercanía social del gobernador Manolo Jiménez, se avanza firmemente en las metas de desarrollo sustentable y preservación ecológica de la entidad.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los vecinos del sector a adoptar, regar y proteger estos nuevos árboles, reiterando que la construcción de una comunidad limpia y consciente es una tarea compartida bajo el lema del gobierno local, Sabinas Ahora Contigo.