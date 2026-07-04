Con el liderazgo de Manolo Jiménez y Óscar Ríos, San Juan de Sabinas se suma a la mega reforestación “Verde Verde 2026”

El compromiso de seguir construyendo un Coahuila más fuerte también se refleja en el cuidado del medio ambiente. Bajo esa visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde Óscar Ríos Ramírez, este sábado arrancó en San Juan de Sabinas la campaña estatal “Verde Verde 2026”, con la entrega de 1,000 árboles frutales y de sombra que serán plantados en hogares y diversos espacios del municipio.

Acompañado por Ulises Cárdenas Herrera, representante del gobernador y coordinador municipal de Mejora Coahuila, el alcalde destacó que este programa es una muestra más del trabajo coordinado entre Estado y Municipio para generar acciones que mejoren la calidad de vida de las familias.

Durante su intervención, Ulises Cárdenas subrayó que, así como el gobernador Manolo Jiménez Salinas trabaja todos los días para que Coahuila siga siendo uno de los estados más seguros, competitivos y con mejor calidad de vida del país, también mantiene un firme compromiso con el cuidado del medio ambiente, convencido de que proteger la naturaleza es fortalecer el futuro de las próximas generaciones.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar esta tierra que, con el esfuerzo de todos, ha convertido a Coahuila en el mejor lugar para vivir, reiterando que la coordinación entre sociedad y gobierno seguirá siendo la clave para consolidar un estado cada vez más fuerte y sustentable.

Por su parte, el alcalde Óscar Ríos Ramírez agradeció el respaldo absoluto del gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer posible esta campaña en San Juan de Sabinas y afirmó que cuando se trabaja en equipo los resultados llegan a cada rincón del municipio.

El Presidente Municipal reconoció además la participación de la iniciativa privada, agradeciendo de manera especial a la familia López Gámez, de Transportes López, por sumarse a esta causa mediante el traslado de los 1,000 árboles desde Saltillo hasta San Juan de Sabinas, demostrando que la responsabilidad social también se traduce en acciones que benefician a toda la comunidad.

En el arranque de la campaña estuvieron presentes autoridades militares y civiles, funcionarios estatales y municipales, además de cientos de ciudadanos que acudieron a recoger los árboles que previamente solicitaron para convertirse en parte de esta gran cruzada ambiental.

Con “Verde Verde 2026”, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal refrendan su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que protejan el entorno, fortalezcan las áreas verdes y permitan que las próximas generaciones disfruten de un San Juan de Sabinas y un Coahuila cada vez más sustentables.