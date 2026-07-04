MÚZQUIZ SE SUMA A LA JORNADA ESTATAL DE REFORESTACIÓN “VERDE VERDE COAHUILA 2026”

Gobierno Municipal, Estado, instituciones educativas, empresarios y ciudadanía unen esfuerzos por un Coahuila más verde y sostenible.

MÚZQUIZ, COAHUILA.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2026, el Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, se sumó a la Jornada Estatal de Reforestación “Verde Verde Coahuila 2026”, realizada en el Parque Recreativo La Cascada, como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado para fortalecer la cultura del cuidado y preservación del medio ambiente.

Durante el evento, la Presidenta Municipal dio la bienvenida a las autoridades estatales, representantes de instituciones educativas, empresarios, funcionarios municipales, integrantes de los Chalecos Verdes de Mejora y vecinos del sector, destacando que el cuidado de los recursos naturales es una responsabilidad compartida que requiere la participación de toda la sociedad.

La ceremonia contó con la presencia del Lic. Federico Quintanilla Riojas, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas; integrantes del Honorable Cabildo de Múzquiz; el coordinador municipal de Mejora, Jesús Guerrero García; el director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Múzquiz, Ing. Santos Eduardo de la Garza García; la representante del CONALEP Múzquiz, Juanita Montes; el director de Ecología, Gabriel Chaib Martínez; así como funcionarios municipales, empresarios, docentes, estudiantes, personal de Ecología y vecinos del lugar.

En su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez señaló que esta jornada se realizó de manera simultánea en los municipios de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, reafirmando el compromiso de trabajar unidos para fortalecer una cultura de respeto y cuidado de los recursos naturales.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar programas que promueven la participación ciudadana y la conciencia ambiental, permitiendo que sociedad y gobierno trabajen de la mano para construir comunidades más sustentables.

Como parte de esta jornada, las autoridades y los asistentes realizaron la plantación de árboles en el Parque Recreativo La Cascada, contribuyendo a la recuperación de espacios verdes y al fortalecimiento del patrimonio ambiental del municipio.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Múzquiz refrenda su compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, promoviendo iniciativas que beneficien tanto a las generaciones actuales como a las futuras y consolidando un municipio que trabaja por un mejor presente y un futuro más verde para todas y todos.