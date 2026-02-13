Rinde Lupita Oyervides su Segundo Informe

Desde la sede del PRI Monclova da cuenta del trabajo realizado

Monclova, Coahuila.- La Diputada Local por el Distrito 04, Guadalupe Oyervides, rindió su segundo informe de actividades, donde dio cuenta del trabajo y la cercanía con la gente de su distrito.

Durante su mensaje, la legisladora destacó las acciones emprendidas desde el Congreso del Estado, enfocadas en impulsar iniciativas, gestionar apoyos y mantener un trabajo permanente con los ciudadanos, atendiendo sus necesidades y fortaleciendo el desarrollo de la región.

Acompañaron a la legisladora el primer priista de Monclova, Carlos Villarreal, los diputados locales, Luz Elena Morales, Beatriz Fraustro, así como Diego Rodríguez, en representación del primer priista del estado, Manolo Jiménez Salinas.

Durante su mensaje, Oyervides subrayó que este informe no representa un esfuerzo individual, sino el resultado de decisiones, acuerdos y presupuestos alineados desde el Congreso del Estado para traducirse en beneficios reales para las familias de la región.

“Todo lo que hoy compartimos no es casualidad; es producto del trabajo en equipo, de la confianza construida todos los días y de una visión clara de hacia dónde queremos llevar a Coahuila”, expresó.

La legisladora resaltó que desde el Congreso se respaldó una inversión superior a los 7 mil 500 millones de pesos en materia de seguridad, lo que ha permitido fortalecer la infraestructura con cuarteles estatales y militares, mayor equipamiento y la consolidación de más de 500 Puntos Violeta para la protección de las mujeres.

Gracias a esta estrategia coordinada, Coahuila se mantiene como el estado más seguro del norte del país y uno de los más seguros a nivel nacional.

En el eje de desarrollo social, destacó la aprobación de más de 1,500 millones de pesos en obras de impacto directo como agua potable, drenaje, electrificación, pavimento y mejoramiento de vivienda, así como el impulso a la estrategia MEJORA, que ha llevado apoyos alimentarios y materiales a miles de familias.

Oyervides reconoció el trabajo territorial de los equipos municipales y coordinadores regionales.

“La justicia social no se construye desde un escritorio, sino escuchando y caminando junto a la gente”, recalcó.

Como parte del compromiso con las mujeres, informó que más de 5 mil mujeres han concluido su preparatoria y más de 4,300 continúan sus estudios profesionales, resultado del respaldo legislativo a programas enfocados en educación, salud mental y desarrollo integral.

“Cuando una mujer avanza, avanza su familia y avanza Coahuila”, enfatizó.

La diputada subrayó que su modelo de representación se ha basado en la cercanía permanente, a través de tres oficinas ciudadanas donde atiende personalmente gestiones y solicitudes.

“El territorio se conoce caminándolo, escuchando sin prisa y asumiendo la responsabilidad todos los días”, afirmó.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, reconoció el trabajo realizado por la diputada, destacando su cercanía con la ciudadanía y su compromiso con las causas sociales.

“Lupita Oyervides ha demostrado que cuando se trabaja con responsabilidad, cercanía y vocación de servicio, los resultados llegan y se reflejan en beneficios reales para la gente”, señaló.

Por su parte, Diego Rodríguez Canales, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, resaltó el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y el Poder Legislativo.

“El gobernador reconoce en Lupita Oyervides a una aliada del desarrollo de Coahuila, una legisladora comprometida que trabaja en equipo para impulsar acciones que mejoran la calidad de vida de las familias”, expresó.