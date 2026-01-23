Rehabilita Laura Jiménez Gutiérrez la Plaza del Tiro Cuatro en la Villa de Palaú

Villa de Palaú, Coahuila.- La presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez puso manos a la obra en la rehabilitación de la Plaza del Tiro Cuatro, con el objetivo de mejorar las condiciones de este espacio público y brindar mayor seguridad y tranquilidad a las familias de este sector.

Como parte de los trabajos realizados, se llevó a cabo la reparación e instalación de iluminación, además de labores de pintura y acomodo del área, dejando la plaza en mejores condiciones para el uso y disfrute de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Durante la entrega del espacio, y ante la presencia de vecinas y vecinos del sector, la alcaldesa hizo un atento llamado a la ciudadanía a mantener la plaza en buen estado, fomentando la corresponsabilidad para su conservación y cuidado, en beneficio de toda la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de rescatar y fortalecer los espacios públicos, promoviendo la sana convivencia y el bienestar social.