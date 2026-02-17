Reconoce ONU-DH México a Coahuila por su programa en materia de desaparición de personas

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 16 de febrero de 2026– La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció al Estado de Coahuila por la adopción del Programa en Materia de Desaparición de Personas, único a nivel nacional, el cual coloca a las familias en el centro de las acciones institucionales y fortalece el eje de paz, justicia y Estado de Derecho.

En el marco de su labor para robustecer las capacidades de las instituciones frente a la desaparición de personas, la ONU-DH destacó que Coahuila implementó ese Programa colocando a las familias en el centro y como protagonistas del proceso.

El Programa tiene como objetivo general tratar una de las problemáticas más dolorosas y urgentes de nuestro contexto social: la desaparición, y responder a las legítimas demandas de las familias afectadas.

Su construcción fue con la participación del Grupo Autónomo de Trabajo, diversas dependencias estatales y colectivos de familiares de personas desaparecidas, constituyendo una política de Estado orientada a prevenir, atender, erradicar y sancionar la desaparición de personas, con pleno respeto a los derechos humanos.

Además, aborda las causas estructurales que la originan y, a través de sus ejes estratégicos, propone acciones integrales para la atención, búsqueda, identificación y visibilización de los casos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual a los acuerdos establecidos, para continuar avanzando en los objetivos y metas planteadas, y fortalecer el trabajo conjunto entre colectivos e instituciones, el cual —subrayó— debe seguir siendo ejemplo a nivel nacional.

En Coahuila se mantiene un trabajo coordinado y permanente con los colectivos, en los cuales participan los representantes de los colectivos Alas de Esperanza; Búscame; Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos AC; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México; RANADES; Voz que Clama Justicia; Grupo VIDA.; así como el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Con este reconocimiento, Coahuila refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo las políticas públicas en materia de derechos humanos, atención integral y acompañamiento institucional a las familias de personas desaparecidas.