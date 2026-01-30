México rechaza señalamientos de intervención política en Estados Unidos

El Gobierno de México rechazó en un comunicado los señalamientos de una supuesta intervención en los procesos políticos de Estados Unidos a través de su red consultar en ese país, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, promoviera un libro que plantea esa narrativa.

La respuesta de México ocurre luego de que Trump promoviera en sus redes sociales el libro ‘El golpe de Estado invisible: cómo las élites estadounidenses y potencias extranjeras usan la inmigración como arma’ (‘The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon’), del autor estadounidense Peter Schweizer.

Este libro plantea que el Gobierno mexicano y el partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estarían usando la migración masiva como un “arma” política para influir en la sociedad y la política de Estados Unidos, a través de la extensa red de más de 50 consulados mexicanos en EE.UU.

Aunque el comunicado de la SRE no menciona explícitamente el libro, su respuesta encaja en el contexto de acusaciones que circulan al respecto.

En los últimos días, han circulado diversas notas en algunos medios de comunicación, sobre supuestas actividades de carácter político propiciadas desde los consulados mexicanos en los Estados Unidos. Se trata de falsedades carentes de sustento, que categóricamente negamos y desmentimos”, indicó la nota.

La Cancillería de México afirmó que la política exterior del país se basa en la “no intervención” y el “respeto a la soberanía, las instituciones y los procesos legales de cada país”, como ha reiterado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“En consonancia con estos principios, las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos”, sostuvo.

La SRE recapituló que la labor de la red consular mexicana en Estados Unidos se rige por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como por acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países.

Asimismo, señaló que las actividades consulares de México se realizan en coordinación con autoridades locales, estatales y federales estadounidenses, con pleno respeto a su legislación y al principio de no intervención.

En ese sentido, subrayó que los consulados se enfocan exclusivamente en la asistencia y protección consular, como la expedición de documentos oficiales, el apoyo a personas detenidas y otros servicios administrativos, así como en la promoción de vínculos económicos y culturales.

“Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos”, expuso.

Además, informó que tan solo en 2025 los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron más de un millón de pasaportes, documentos necesarios para la identificación y el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales.

Con información de EFE