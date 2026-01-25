Máxima vigilancia sanitaria en Coahuila por los casos de Gusano Barrenador en ganado de Tamaulipas

Como se ha señalado en las diversas reuniones de seguimiento sanitario, a la fecha se han detectado 12 casos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en el estado de Tamaulipas, situación que mantiene en alerta a las autoridades y al sector ganadero del norte del país.

A diferencia de los casos previamente registrados en Nuevo León, los cuales estuvieron asociados a movilizaciones de ganado adulto provenientes del sur del país —y que tras su atención no presentaron nuevos brotes en la zona—, en Tamaulipas se ha identificado un comportamiento distinto y de mayor riesgo.

Uno de los casos fue detectado en el ombligo de una cría de apenas 10 días de nacida, y posteriormente se ha observado un incremento acelerado de casos en un periodo relativamente corto, lo que indica la presencia natural del insecto en la región.

Ante esta situación, SENASICA ha intensificado las acciones de control, incluyendo la dispersión de mosca estéril, además de la aplicación de otras medidas sanitarias para contener la propagación de la plaga.

De acuerdo con el mapa emitido por la CPA, el municipio de Llera, Tamaulipas, donde se ubica el caso más al norte detectado hasta el momento, se localiza a:

237 kilómetros en línea recta de los límites del municipio de Saltillo

255 kilómetros del municipio de Arteaga

335 kilómetros de la cabecera municipal de Saltillo

Llamado urgente al sector ganadero

Se exhorta a los productores a mantener máxima vigilancia sanitaria, priorizando: El reporte inmediato y oportuno de cualquier gusanera detectada en ganado, fauna silvestre, mascotas o cualquier animal de sangre caliente. El tratamiento adecuado y oportuno de heridas en los animales. Evitar la movilización de ganado sin la documentación sanitaria correspondiente que acredite el tratamiento preventivo, cuando así aplique. La detección temprana y la corresponsabilidad del sector ganadero son clave para evitar la dispersión del Gusano Barrenador del Ganado y proteger la sanidad pecuaria de la región.