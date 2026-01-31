Luigi Mangione se libra de la pena de muerte: la jueza desestima los cargos de asesinato y de armas contra él

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte después de la jueza federal que sigue el caso desestimara este viernes los cargos federales de asesinato y otro de armas que le hacían susceptible de esta condena.

Desde su detención, existe un apoyo a Mangione en las redes sociales debido al furor que ha generado su caso en EEUU donde muchos lo consideran un héroe que ha hecho frente al negocio de las aseguradoras privadas, incluso existe un fondo de recaudación on line destinado a pagar su defensa legal y apoyo mientras está en prisión que ha superado ya el 1 millón de dólares.

Noticia en actualización

Ampliación caso Luigi Mangione

Luigi Mangione, el joven acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, no se enfrentará a la pena de muerte después de que una jueza federal haya desestimado dos cargos en su contra que acarreaban la pena capital.

La jueza para el distrito sur de Nueva York Margaret Garnett ha descartado dos cargos en su contra, uno de ellos por violación a la ley de armamento y otro por asesinato con arma de fuego, siendo este último el que le hacía elegible para la condena a muerte, según ha recogido la cadena CNN.

Asimismo, también ha dictaminado que las pruebas recuperadas de su mochila en el momento de su arresto se incluyan en el proceso judicial. El proceso de selección de jurado arrancará el 8 de septiembre y se espera que el caso empiece el 13 de octubre.

Mangione también enfrenta, por separado, un cargo de asesinato en un tribunal de Nueva York, estado que no tiene pena de muerte, aunque el juez no ha fijado de momento una fecha para el juicio. Se ha declarado no culpable en ambos procesos.

El joven fue detenido en un McDonald’s de la ciudad de Altoona, en el estado de Pennsylvania, cinco días después de matar presuntamente a tiros a Thompson, de 50 años, frente al hotel Hilton Midtown de Manhattan. El empresario, con una trayectoria de dos décadas en la aseguradora, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare.

Los investigadores sospechan que Mangione actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.