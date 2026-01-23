Liquín Quintanilla firma la donación de un terreno y la construcción de un salón para el COBAC de Progreso

Progreso es, desde hoy, el primer municipio de la Región Carbonífera que contará con un plantel educativo propio del COBAC. Unas instalaciones que se podrán construir gracias a la donación del terreno por parte de la administración municipal que encabeza Liquín Quintanilla.

El joven alcalde construirá además un salón en este terreno. Por eso esta fecha tan importante fue calificada como “un día histórico” para la Villa de Progreso.

En sus redes sociales el alcalde de Progreso manifestó que “Firmamos la donación por parte de esta Administración Municipal de un terreno y la construcción de un salón para el COBAC de la Villa de Progreso” y agradeció “al Gobernador del Estado Manolo Jiménez Salinas por su compromiso con Progreso, al Director General del Colegio de Bachilleres de Coahuila Lic. Leonardo Jiménez Camacho por su presencia y respaldo, a los padres de familia que tanto han luchado por tener su propio plantel y felicito a los alumnos y a la Villa de Progreso”.

Esta importante obra de infraestructura educativa se suma a las obras que sigue desarrollando con paso firme la actual administración municipal. El trabajo del alcalde Priísta más joven de Coahuila, sigue dando resultados.