Laura Jiménez refuerza acciones de limpieza en arroyos del municipio

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, giró instrucciones al Director de Ecología, Gabriel Chaib, para reforzar las acciones de limpieza en distintos arroyos del municipio, con el objetivo de mantenerlos en orden y prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.

Las cuadrillas de limpieza realizaron trabajos en el arroyo Zamora, que abarca desde la colonia Las Azucenas hasta el Parque Lineal, así como en el arroyo del Parquecito y el arroyo del barrio La Casa Azul, logrando recolectar más de 6 toneladas de basura y escombros.

Estas acciones permiten mejorar la imagen urbana y garantizar el adecuado cauce de las aguas que recorren estos puntos, reduciendo el riesgo de taponamientos y posibles afectaciones por avenidas de agua.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía a no tirar basura ni escombros en los arroyos, ya que estas prácticas pueden provocar desastres y poner en riesgo a las familias de las zonas aledañas.

El Gobierno Municipal continúa con los trabajos de limpieza de manera permanente en las distintas comunidades y en la cabecera municipal, reafirmando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la seguridad de la población.