Laura Jiménez fortalece a la Policía Municipal de Múzquiz con nuevo equipamiento, tecnología y aumento salarial

Múzquiz, Coahuila.– Con el firme compromiso de fortalecer la seguridad pública y dignificar la labor policial, la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, realizó la entrega de equipamiento, mobiliario, infraestructura, sistemas tecnológicos y vehículos oficiales al Departamento de Seguridad Pública Municipal, además de anunciar un aumento salarial para las y los elementos de la corporación.

La alcaldesa destacó que este incremento salarial tiene como objetivo reconocer el esfuerzo, la vocación de servicio y el compromiso diario del personal policial, así como mejorar sus condiciones laborales y fortalecer la estabilidad de sus familias.

La entrega incluyó equipo táctico, uniformes, mobiliario, sistemas de videovigilancia, equipos de cómputo y patrullas, acciones que permitirán reforzar la capacidad de respuesta, la prevención del delito y la atención a la ciudadanía.

Relación de bienes entregados

Equipo de protección y uniformes

• 25 cascos de protección policial

• 25 chalecos balísticos para uso operativo

• 13 uniformes completos para elementos de nuevo ingreso

• 50 chamarras tácticas para personal operativo

Equipo disuasivo

• 50 dispositivos de gas lacrimógeno para control y disuasión, conforme a los protocolos policiales

Equipamiento tecnológico y videovigilancia

• 2 sistemas de cámaras de circuito cerrado instalados en patrullas, integrados al sistema de monitoreo de Seguridad Pública

• 3 sistemas de videovigilancia para celdas municipales en Minas de Barroterán, Villa de Palaú y Melchor Múzquiz, integrados al Centro de Comando y Control (C2) municipal

Vehículos

• 2 patrullas equipadas para labores de vigilancia, prevención y reacción inmediata

Equipamiento de cómputo

• 6 equipos de cómputo para labores administrativas, operativas y de monitoreo

Mobiliario

• 12 lockers para el resguardo de pertenencias de personas detenidas

• 6 bancas de espera para áreas de atención

• 8 sillas para oficinas administrativas

• 6 sillas secretariales para personal operativo y administrativo

Beneficios del equipamiento y aumento salarial

• Mayor seguridad y protección para el personal policial

• Mejores condiciones laborales y salariales

• Fortalecimiento de la capacidad operativa y de respuesta

• Modernización de los sistemas de vigilancia y monitoreo

• Atención más eficiente y cercana a la ciudadanía

• Integración tecnológica al sistema C2 municipal

Durante su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez reiteró su compromiso con la seguridad pública:

“Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para hacer entrega de equipamiento que fortalece su seguridad y respalda el trabajo del Departamento de Seguridad Pública Municipal. Además, este aumento salarial es un reconocimiento a su esfuerzo y a la labor fundamental que realizan por el bienestar de Múzquiz. Seguiremos mejorando las condiciones de esta corporación.”

Asimismo, agradeció la vocación de servicio de las y los elementos y reiteró su respaldo para mantener una corporación profesional, cercana a la ciudadanía y comprometida con la seguridad de las familias.

En el evento estuvieron presentes el tesorero municipal, Francisco Javier García Ochoa; el comandante de Seguridad Pública del Mando Coordinado, Jesús José Ponce Sánchez; el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz; y el regidor Caleb García Ramírez.