La educación es prioridad: Óscar Ríos Ramírez

Reafirmando que la educación es una de las principales prioridades de su gobierno, el alcalde Óscar Ríos visitó la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, donde encabezó una ceremonia conmemorativa por la Expropiación Petrolera y convivió con la comunidad estudiantil.

En su mensaje, el edil destacó la importancia de que las y los alumnos se esfuercen día con día, dando siempre lo mejor de sí en su formación académica y personal. Subrayó que el estudio, la disciplina y los valores son herramientas fundamentales para alcanzar sus metas y construir un mejor futuro.

“El presente y el futuro de nuestro municipio está en ustedes. Por eso es fundamental que aprovechen cada oportunidad para aprender, crecer y prepararse”, expresó ante estudiantes, docentes y padres de familia.

Óscar Ríos también reconoció el compromiso de las maestras y maestros, así como el respaldo de las familias, quienes —dijo— son pieza clave en la formación integral de las nuevas generaciones. En este sentido, reiteró que su administración continuará trabajando para fortalecer el sector educativo y generar mejores condiciones para las escuelas del municipio.

Asimismo, destacó el respaldo y la coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció como un aliado de San Juan de Sabinas en el impulso a la educación y en las acciones que contribuyen al desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Como parte de esta visita, se realizó la entrega de relojes inteligentes a estudiantes, una acción que busca incentivar su desempeño académico y reconocer su esfuerzo, además de acercar herramientas tecnológicas que contribuyan a su desarrollo.

Durante el evento, también se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a alumnas y alumnos destacados, resaltando su dedicación, esfuerzo y constancia como ejemplo para sus compañeros.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas refrenda su compromiso de seguir impulsando la educación como una base fundamental para el progreso