INVITAN MANOLO Y PAOLA A CELEBRAR EL DÍA DE REYES

Invitan a las familias saltillenses a la tradicional Rosca de Reyes en la Plaza de Armas

Saltillo, Coah.– Con el objetivo de fortalecer la unidad familiar, preservar las tradiciones y fomentar la convivencia, el gobernador Manolo Jiménez y su esposa Paola Rodríguez, invitan a las familias saltillenses a participar en la tradicional Rosca de Reyes, que se llevará a cabo el martes 6 de enero a las 4:30 de la tarde, en la Plaza de Armas de Saltillo.

Manolo Jiménez, su esposa e hijos estarán conviviendo con las y los coahuilenses en la capital de Coahuila, partiendo y repartiendo la Rosca de Reyes.

De manera simultánea, en los Villamagia de Múzquiz, Parras de la Fuente y Torreón se estarán llevando a cabo eventos similares para disfrute de las familias.

Con este evento finalizarán las actividades de Villamagia, un espacio pensado para que niñas, niños y adultos disfruten juntos de momentos de alegría, esperanza y sana convivencia, reforzando los valores que distinguen a las familias coahuilenses.

El gobernador Manolo Jiménez destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que unen a la comunidad y fortalecen el tejido social.

“Creemos firmemente que la familia es la base de una sociedad fuerte. Espacios como Villamagia nos permiten convivir, compartir y seguir construyendo un Coahuila con valores, unión y oportunidades para todas y todos”, señaló.

Por su parte, Paola Rodríguez reiteró la invitación a las familias a sumarse a esta celebración, pensada especialmente para las niñas y los niños, en un ambiente seguro, cálido y lleno de alegría.

El Gobierno del Estado de Coahuila refrenda su compromiso de seguir promoviendo actividades que impulsen la convivencia familiar, la armonía social y el orgullo por las tradiciones que dan identidad a las y los coahuilenses.