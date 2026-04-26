INVITAN A DISFRUTAR DE LA FERIA DE LAS LETRAS: LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO COAHUILA 2026

– En Arteaga, del 24 de abril al 3 de mayo

– En Torreón, del 8 al 17 de mayo.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Todo está listo para que este viernes 24 de abril arranque en Arteaga una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 “Leer es de Gigantes”, que este año tendrá como eje temático “fútbol, arte y literatura”; en esta ocasión el país invitado es España.

El gobernador Manolo Jiménez invita a las los coahuilenses a disfrutar de esta que es uno de los mejores eventos en su tipo en México, y que durante 10 días, y teniendo como sede las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila campus Arteaga, ofrece alrededor de 300 actividades ara chicos y grandes.

Además, este año, al igual que en 2025, la Feria Internacional del Libro estará en La Laguna al tener como sede el Centro de Convenciones de Torreón, del 8 al 17 de mayo.

En esta nueva edición participarán más de mil personas entre escritoras, escritores, presentadores de libros, actrices, actores, músicos, compañías de danza y promotores culturales de diversas disciplinas;

En esta edición se dará especial atención a niñas, niños y jóvenes. con talleres infantiles y juveniles, atendiendo a más de 25 mil estudiantes provenientes de 250 escuelas.

La FILC 2026 contará con espacios como el Salón de la Poesía para la niñez y la adolescencia, jornadas de edición independiente y el encuentro de cronistas, que fortalecen la vida cultural y editorial del estado.

Ya que el eje temático es “Fútbol, Arte y Literatura” se incluirán diálogos y charlas con especialistas, académicos y figuras del ámbito deportivo y cultural durante los 10 días, así como un torneo de videojuegos.

Contará con el Pabellón Coahuila Pa’l Mundo, donde se ofrecerán activaciones culturales y deportivas para toda la familia, como futbolito infantil, tiro penal, freestyle, lotería futbolera y talleres como Dibuja tu balón del mundial, además de exposiciones y dinámicas participativas.