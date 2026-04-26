SE PROYECTARÁ COAHUILA COMO UN DESTINO SEGURO Y ATRACTIVO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2026

Del 27 al 30 de abril en Acapulco

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de abril de 2026.- Coahuila proyectará sus atractivos, fortalezas competitivas y sus Pueblos Mágicos en la mayor plataforma de la industria del turismo en América Latina: el Tianguis Turístico México 2026 a realizarse del 27 al 30 de abril en Acapulco, Guerrero.

Nuestro estado tendrá un stand que refleje la riqueza paleontológica (con un mega dinosaurio) y la cultura y tradiciones norteñas como el rodeo; además, habrá área para las citas de negocios y reuniones de trabajo, una zona de degustación de vinos y gastronomía coahuilense.

Martha Elena Moncada Zertuche, encargada de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, resaltó que el Tianguis es una oportunidad para concretar citas de negocios con representantes del sector de México y otros países, y promocionar y posicionar a Coahuila como un destino seguro y atractivo.

“Tenemos una ventaja sobre otras entidades de la República Mexicana que es la seguridad y eso lo vamos a potenciar en el Tianguis; somos un estado en paz, lo que nos permite la realización de grandes eventos y la atracción de turistas nacionales y extranjeros a nuestros Pueblos Mágicos y otros destinos”, destacó.

Mencionó que asistirá a la asamblea y actividades de la Asociación de Secretarios de Turismo del país A.C. (ASETUR), al igual que a reuniones de trabajo, presentaciones, recorridos y citas de negocios preestablecidas.

“Estaremos también en las ceremonias de entrega de premios y reconocimientos donde Coahuila está nominado como son los del Grupo Excelencias, de México Desconocido y de la Secretaría de Turismo Federal, entre otros”, indicó.

Dijo que esta edición del Tianguis será muy especial, ya que celebra 50 años, por lo que Coahuila participará con mucho compromiso, propuestas, creatividad y entusiasmo por poner en valor lo mejor de nuestro estado.

“El gobernador Manolo Jiménez Salinas respalda la participación de Coahuila en este Tianguis, donde como siempre sorprenderemos a México y al mundo con un gran stand y con todo lo que ofrecemos como destino”, resaltó.

Martha Moncada agradeció el apoyo que el gobernador Manolo Jiménez brinda al turismo, siendo una industria noble y dinámica que genera derrama económica, empleos, inversiones y desarrollo para nuestra entidad.

“Hoy más que nunca estamos viendo cómo se detona el turismo en Coahuila a través de exitosas estrategias y campañas de promoción, eventos de gran proyección y afluencia, al igual que la participación en espacios de talla internacional como el Tianguis Turístico México 2026”, finalizó.