IMPULSAN EN COAHUILA EL PROYECTO AMBIENTAL “CONCIENCIA VERDE” EN ESCUELAS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 22 de abril de 2026.– En el marco del Día Mundial de la Tierra, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, presentó el proyecto ambiental “Conciencia Verde”, una estrategia que busca formar estudiantes comprometidos con el cuidado del medio ambiente y convertirlos en agentes de cambio en sus comunidades.

El arranque del programa se llevó a cabo en la Escuela Primaria Isidro Degollado Merlo, donde autoridades educativas y ambientales destacaron la importancia de fortalecer la educación ambiental desde las aulas mediante acciones concretas que promuevan la preservación del entorno.

La secretaria de Medio Ambiente, Diana Susana Estens, destacó que la cercanía con la naturaleza incide en la salud mental y recalcó que niñas y niños tienen el poder de convertirse en agentes de cambio y construir un mundo sostenible.

Durante el evento, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, subrayó que en Coahuila se trabaja de manera coordinada con diversas dependencias, instituciones y la sociedad civil para construir una comunidad más consciente, saludable y responsable.

“Hoy más que nunca debemos reconocer el privilegio de habitar nuestro planeta y asumir la responsabilidad de cuidarlo. La Tierra es nuestro hogar y protegerla es una tarea compartida”, expresó.

Como parte de esta iniciativa, se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente, el CIQA, la UAAAN, los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, así como organizaciones de la sociedad civil como Amigos de la Sierra, Grupo Allen, Fundación CONTRISSA y Saltillo Verde, con el objetivo de fortalecer la estrategia de educación ambiental en la región sureste.

El programa “Conciencia Verde” impactará inicialmente a 16 escuelas —10 primarias y 6 secundarias—, cuyos docentes y estudiantes recibieron material para implementar acciones ecológicas dentro y fuera del aula.

Con este tipo de iniciativas, Coahuila reafirma su compromiso con la formación de nuevas generaciones más conscientes y responsables con su entorno.