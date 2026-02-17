Impulsan Inspira y Salud campaña permanente para detección de cáncer infantil

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 15 de febrero de 2026.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la oficina Inspira Coahuila y en coordinación con la Secretaría de Salud, detonaron este 2026 la campaña permanente “Revísalos a Tiempo”, enfocada en la detección oportuna del cáncer infantil.

En el marco del Día Internacional Contra el Cáncer Infantil, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira, comentó que desde 2025 se ha fortalecido esta atención integral, y a partir de este año, con esta campaña permanente, se da un paso más.

“Detectar a tiempo el cáncer infantil salva vidas, y por eso trabajamos todos los días para que ningún niño se quede sin lo que necesita: medicamentos, alimentación, atención médica y acompañamiento psicológico para ellos y sus familias”, mencionó.

Paola Rodríguez destacó que en los 133 centros de salud del estado se estarán aplicando cédulas de identificación de posibles síntomas, que permitirán canalizar y referir a tiempo, para iniciar la atención lo antes posible.

“Porque cuando actuamos a tiempo, protegemos su presente y cuidamos su futuro; en Coahuila, nuestros niños y niñas no están solos”, dijo.

Como parte de estas acciones, se llevó a cabo una capacitación en modalidad híbrida para todo el personal médico de los 133 centros de salud en la aplicación de la cédula, la referencia que se debe hacer en caso de detectar algo inusual o a lo que se deba dar seguimiento.

En esta capacitación participó personal médico de todo el estado, sumando más de 200 personas.

“Para el gobernador Manolo Jiménez y para mi, no hay causa mas importante que cuidar la vida; y sabemos que, trabajando juntos, llegamos a tiempo”, expresó Paola Rodríguez.