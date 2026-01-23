Impulsa Chano Díaz bacheo y mejora de cruces peatonales en Sabinas, Agujita y Cloete

Refuerza el Municipio acciones para la mejora urbana

La administración municipal encabezada por el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren continúa fortaleciendo la campaña permanente de bacheo, así como la pintura de cruces peatonales y rampas para personas con discapacidad, acciones coordinadas a través del Departamento de Imagen Urbana y sus cuadrillas operativas.

En lo que va del año, se han utilizado 52 metros cúbicos de material para bacheo, atendiendo diversas colonias del municipio de Sabinas como Ismael Rodríguez, Del Valle, Flores Magón y la Zona Centro; además de sectores en Agujita, como Barrio 7 y Zona Centro, así como la calle principal de Cloete.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la accesibilidad para todas y todos los ciudadanos.

En entrevista, el alcalde Chano Díaz destacó la coordinación directa con el sistema SIMAS, subrayando que antes de pavimentar se garantiza la reparación de fugas y la sustitución de tuberías para evitar trabajos repetidos:

“Ya hablamos con SIMAS, hoy mismo están tapando y nosotros vamos a pavimentar en la calle Dávila . Tenemos el recurso etiquetado y, si ellos terminan, nosotros iniciamos de inmediato. Son cerca de 200 metros lineales que se estarán pavimentando”, señaló.

El presidente municipal explicó que uno de los principales retos del bacheo en Sabinas ha sido la apertura constante de zanjas por trabajos hidráulicos, por lo que desde el inicio del año se estableció un acuerdo formal: ninguna obra de este tipo puede realizarse sin autorización previa de SIMAS y de la Presidencia Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas.

“Si se abren zanjas, se tienen que tapar en tiempo y forma. Esa coordinación ya nos está ayudando a reducir el problema del bacheo”, puntualizó.

Chano Díaz reconoció la disposición del ingeniero Salazar y el respaldo del gobernador del estado, lo que ha permitido sustituir tubería nueva en algunos sectores, como la colonia Dávila en Agujita, antes de iniciar trabajos de pavimentación definitiva. Asimismo, la administración municipal apoyará con material caliche para agilizar las obras.

Finalmente, el alcalde reiteró que se mantiene atento a las peticiones ciudadanas, especialmente las que se hacen llegar a través de redes sociales:

“Una lámpara, un bache, una rampa… estamos atentos y vamos a seguir recorriendo todas las colonias de nuestro hermoso Sabinas para seguir mejorándolo”, concluyó.