Hospitales MAC e INAPAM se alían para beneficiar a más de 6 millones de personas adultas mayores

Las personas afiliadas al INAPAM podrán acceder a descuentos preferenciales en servicios de salud como urgencias, hospitalización, estudios de imagen y laboratorio.

Ciudad de México, a 29 de enero de 2026.- Hospitales MAC anunció una alianza estratégica con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) con el objetivo de acercar servicios médicos de calidad a más de seis millones de personas adultas mayores en México. Con esta colaboración, Hospitales MAC se posiciona como la única cadena hospitalaria a nivel nacional en ofrecer un beneficio exclusivo para la comunidad afiliada al INAPAM.

Como parte de esta alianza, las personas que cuenten con credencial INAPAM podrán acceder a descuentos preferenciales en diversos servicios de salud, entre ellos atención en urgencias, hospitalización, estudios de imagen y servicios de laboratorio, en cualquiera de las 25 unidades hospitalarias que conforman el Grupo Hospitalario MAC a nivel nacional.

“Las personas adultas mayores viven una etapa que requiere mayor acompañamiento y atención especializada. En Hospitales MAC creemos que el acceso a la salud no debe estar limitado por la edad ni por factores económicos. Esta alianza con el INAPAM nos permite sumar esfuerzos para ofrecer atención médica de calidad y beneficios que contribuyan a su bienestar y tranquilidad,”señaló Néstor Villarreal, Director Comercial de Hospitales MAC.

Los beneficios estarán disponibles para las personas afiliadas al INAPAM que presenten su credencial vigente al momento de la atención a partir de hoy, y podrán aplicarse directamente en los procesos de admisión y facturación en las unidades participantes ubicadas en Aguascalientes Sur y Norte, Celaya, Periférico Sur, La Viga, Cuemanco, Tlalnepantla, Interlomas, Lomas Verdes, Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Mexicali, Tampico, Los Mochis, Boca del Río, Mérida, Los Cabos, Guanajuato, Irapuato, San Miguel de Allende, Querétaro, León y Tijuana.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México 17.1 millones de personas tienen más de 60 años, y se estima que este grupo poblacional continuará creciendo de manera sostenida en los próximos años, incrementando la demanda de servicios médicos, particularmente para la atención de enfermedades crónicas. En este contexto, el acceso oportuno y asequible a servicios de salud representa uno de los principales retos para este sector, debido a factores económicos y a la saturación de los sistemas públicos de atención.

Con esta iniciativa, Hospitales MAC refrenda su compromiso de ampliar el acceso a servicios de salud de alta calidad, fortalecer su modelo de atención centrado en el paciente y sumar esfuerzos con instituciones clave para mejorar la atención médica en México, especialmente de los sectores que más lo necesitan.