GOBIERNO ESTATAL IMPULSA OBRAS ESTRATÉGICAS PARA GARANTIZAR ABASTO DE AGUA EN LA CARBONIFERA

Melchor Múzquiz; 27 de enero de 2026.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, continúa fortaleciendo la infraestructura hidráulica en la Región Carbonífera mediante acciones coordinadas con los municipios, con el objetivo de garantizar el abasto de agua potable y prevenir afectaciones durante la temporada de mayor demanda.

Como parte de esta estrategia regional, se llevó a cabo la entrega de un vactor en el municipio de Melchor Múzquiz, donde también se realizó la entrega de una unidad especializada para el desazolve, limpieza y mantenimiento de redes sanitarias y pluviales, lo que permitirá mejorar la atención operativa y la capacidad de respuesta del sistema intermunicipal.

El evento fue encabezado por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, contando con la presencia de la alcaldesa de Melchor Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, así como autoridades estatales y municipales.

En el municipio de Sabinas se dio el arranque de una obra hidráulica de rebombeo, que contempla la construcción de mil 442 metros lineales de tubería de 10 pulgadas de diámetro para el rebombeo de agua potable desde el tanque Agujita hacia el rebombeo Maquiladoras, interconectándose con el sistema existente y el tanque Chevo Arizpe.

Esta obra permitirá mejorar la presión, continuidad y eficiencia del servicio en colonias como Vista Hermosa, Las Vírgenes, La Retama, Santo Domingo, Los Montes, La Joya y Sabinas 50, beneficiando directamente a cientos de familias.

En ambos eventos participaron Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno; Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno; José Feliciano Díaz Iribarren, presidente municipal de Sabinas; Federico Quintanilla Arana, presidente municipal de Progreso; Enrique Salazar, gerente de SIMAS Región Carbonífera; Carlos García Vega, enlace de Mejora con SIMAS y dependencias estatales; así como Claudia Garza, coordinadora de Mejora Sabinas.

Con éstas acciones, se reflejan el compromiso del Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, de trabajar en equipo con los municipios para fortalecer el acceso al agua potable, mejorar los servicios públicos y elevar la calidad de vida de las familias de la Región Carbonífera.