Múzquiz, Coah.- Con gran participación y ambiente familiar, se llevó a cabo el tradicional Concurso de Catrinas y Catrines dentro del Corredor Artesanal de Múzquiz, en el marco de las actividades conmemorativas del Día de Muertos.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, junto al Director de Fomento Económico Apolinar Guajardo Falcón, encabezaron la jornada, acompañados del jurado calificador, encargado de evaluar la creatividad, vestuario, maquillaje, expresión y mensaje de cada participante.

El jurado estuvo integrado por:

• Maestro Roberto Carlos Briones

• Maestra Alejandra Rosales González

• Maestra Ana Goretti de la Garza Reséndez

• Maestro Jesús María García

Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia de preservar las tradiciones mexicanas y, al mismo tiempo, fortalecer los espacios de convivencia y expresión cultural dentro del municipio.

Asimismo, se reconoció la colaboración de los artesanos del corredor, quienes donaron premios y recuerdos para todos los participantes, reforzando el sentido comunitario y el apoyo mutuo entre creadores locales.

Ganadores del Concurso

• Primer Lugar: Lucero Estefanía Guajardo

• Segundo Lugar: Katylia Chairez Rodríguez

• Tercer Lugar: Iara Jitzel Melchor Sánchez

Los primeros tres lugares recibieron premios económicos, y la alcaldesa Laura Jiménez tuvo a bien duplicar la cantidad de los incentivos, como reconocimiento al esfuerzo, dedicación y talento de los concursantes.

Finalmente, todos los participantes recibieron obsequios simbólicos elaborados por los artesanos locales, como muestra de agradecimiento y para que cada uno lleve consigo un recuerdo de esta festividad.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando la cultura, el arte y las tradiciones que dan identidad a nuestra comunidad.

“Porque nuestras raíces y costumbres son el orgullo de Múzquiz.”