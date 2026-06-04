Múzquiz responde con fuerza: miles acompañan a Gachupín rumbo a la victoria



Melchor Múzquiz, Coahuila.- (3 de Junio de 2026) En una auténtica fiesta de unidad, entusiasmo y respaldo ciudadano, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín”, candidato a diputado local por el Distrito 6 de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, cerró su campaña política en las instalaciones de la Feria de Santa Rosa de Lima, acompañado por miles de militantes, simpatizantes y familias que refrendaron su confianza en un proyecto construido desde la cercanía con la gente y el compromiso de seguir impulsando el desarrollo de la región.



La energía de la ciudadanía se hizo sentir durante toda la jornada. Entre aplausos, porras, banderas ondeando y gritos de apoyo, los asistentes convirtieron el cierre de campaña en una gran celebración popular. La presentación musical puso el ambiente festivo, mientras hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores disfrutaban de una noche llena de esperanza, alegría y convicción.

Las muestras de respaldo fueron constantes. Los asistentes coreaban una y otra vez frases de apoyo hacia el candidato, destacando su cercanía, sencillez y disposición para escuchar a la ciudadanía. El grito de “¡Gachupín es la fuerza!” resonó en cada rincón del recinto, reflejando el ánimo de una comunidad que ve en él a un hombre trabajador, comprometido y dispuesto a dar resultados.

El evento contó con la presencia de Francisco Tobías Hernández, delegado del PRI Coahuila; Luis Santos, presidente del Comité Municipal del PRI en Melchor Múzquiz; Fabiola Elguezabal Garza, secretaria general; Jesús Guerrero, delegado de Activismo Municipal del PRI en Melchor Múzquiz, además de integrantes de la estructura partidista, liderazgos sociales, sectores y organizaciones que acompañaron este proyecto durante toda la campaña.

Acompañado de su compañero de fórmula, Pepe Cerda, candidato a diputado local suplente, Gachupín agradeció el respaldo recibido en cada colonia, barrio, comunidad y ejido que visitó durante su recorrido por el Distrito 6.

“Lo más valioso que me deja esta campaña es el cariño de nuestra gente. Gracias por abrirme las puertas de sus hogares, por escuchar nuestras propuestas y por compartir sus inquietudes y sueños. Este proyecto nació de la gente y seguirá caminando junto a la gente porque nuestro compromiso es servir y dar resultados”, expresó.

Durante su mensaje, destacó que el Distrito 6 está conformado por los municipios de Melchor Múzquiz, Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Ocampo y Sierra Mojada, por lo que asumió el compromiso de trabajar sin descanso para impulsar acciones que generen más oportunidades y bienestar para las familias.

“Cada municipio tiene sus fortalezas y sus retos, pero todos comparten el deseo de seguir avanzando. Vamos a trabajar unidos para impulsar más desarrollo, fortalecer la seguridad, generar más empleo, atraer inversiones y gestionar obras que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Ese será mi compromiso todos los días.”

Gachupín aseguró que la confianza de la ciudadanía será correspondida con trabajo permanente, cercanía y gestión constante.

“Quiero ser un diputado de territorio, no de escritorio. Un representante que regrese a las colonias, a los ejidos y a las comunidades; que escuche, gestione y cumpla. Voy a trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana, porque el Distrito 6 merece más oportunidades, más crecimiento y un mejor futuro para nuestras familias.”

Asimismo, hizo un llamado a mantener la unidad como la principal fortaleza para seguir construyendo un Coahuila seguro, próspero y con oportunidades para todos.

“No debemos permitir que nada nos distraiga del objetivo principal: seguir construyendo un mejor futuro para nuestras familias. Unidos somos más fuertes. Unidos podemos lograr más desarrollo, más empleo, más bienestar y mejores oportunidades para nuestros hijos. La unidad será siempre la base de nuestro progreso.”

Entre aplausos, muestras de cariño y un ambiente de optimismo, el cierre de campaña dejó de manifiesto la fuerza de un proyecto respaldado por miles de ciudadanos que creen en el trabajo, la cercanía y los resultados.

Con la fuerza de la gente, el respaldo de la militancia y la convicción de servir, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín” concluyó una campaña marcada por el contacto directo con la ciudadanía, reafirmando su compromiso de representar con responsabilidad a Melchor Múzquiz, Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Ocampo y Sierra Mojada, trabajando incansablemente para impulsar más desarrollo, más oportunidades, más bienestar y una mejor calidad de vida para todas las familias del Distrito 6.