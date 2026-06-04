SUPERVISA MANOLO JIMÉNEZ AVANCE DE POZO APARICIO 3 PARA FORTALECER EL ABASTO DE AGUA EN MÚZQUIZ

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; a 03 de junio de 2026.- Como parte de una gira de supervisión de infraestructura hidráulica, el gobernador Manolo Jiménez Salinas constató los avances del pozo Aparicio 3, proyecto que contribuirá a fortalecer el suministro de agua potable para miles de familias de la cabecera municipal de Múzquiz.

“Con nuestra estimada alcaldesa Laura Jiménez y parte de nuestro gran equipo supervisando este súper pozo de agua “Aparicio 3”. Vamos a seguir trabajando en equipo por este hermoso pueblo mágico de Múzquiz”, destacó el gobernador.

Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó la importancia de dar seguimiento a las obras que se ejecutan en las distintas regiones de Coahuila, con el objetivo de verificar que avancen conforme a lo programado y cumplan con los beneficios previstos para la población.

“Así como es importante iniciar una obra, también es fundamental supervisarla para que se concluya en tiempo y forma. Cada proyecto tiene un propósito específico y, en este caso, se trata de fortalecer el abasto de agua para las familias de Múzquiz”, señaló.

De acuerdo con la información técnica presentada durante la supervisión, el pozo Aparicio 3 contempla una inversión superior a los 12.6 millones de pesos para la perforación, equipamiento electromecánico y construcción de infraestructura complementaria. Además, se desarrolla una línea de conducción de aproximadamente 1.5 kilómetros que permitirá incorporar el caudal extraído a la red de distribución.

El proyecto beneficiará directamente a una población estimada de 38 mil 992 habitantes y forma parte de las acciones que se realizan para mejorar la infraestructura hidráulica en la Región Carbonífera.

Manolo Jiménez destacó que el fortalecimiento de los servicios básicos representa una prioridad dentro de los programas de infraestructura social que se desarrollan en diversas comunidades del estado, particularmente en materia de agua potable, drenaje, electrificación y pavimentación.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado entre las instancias involucradas en la ejecución de la obra, lo que ha permitido avanzar en proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida de las familias de Múzquiz.

Durante la visita también se informó que el pozo cuenta con una profundidad de más de 300 metros y una capacidad de extracción estimada de 120 litros por segundo, lo que permitirá incrementar la disponibilidad del recurso hídrico para la población.

El gobernador reiteró que continuará realizando recorridos de supervisión en distintas regiones del estado para dar seguimiento a proyectos de infraestructura que contribuyan al bienestar de las comunidades coahuilenses.

Durante la supervisión de la obra, Martín Salazar Rodríguez, gerente de Proyectos de CEAS, informó que el pozo Aparicio 3 alcanzó una profundidad de 300 metros, tras un proceso de perforación y ampliación progresiva que permitió llegar a un diámetro final de 17.5 pulgadas.

Explicó que el pozo registra un nivel estático de 35 metros y una capacidad de extracción de hasta 120 litros por segundo, lo que fortalecerá significativamente el suministro de agua potable para la cabecera municipal.

Añadió que actualmente se encuentra en marcha la construcción de una línea de conducción de mil 590 metros que conectará el pozo con la infraestructura existente, además de obras complementarias para incrementar la capacidad de distribución del sistema hidráulico.

La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, agradeció la visita del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el respaldo brindado al municipio a través de obras y proyectos que contribuyen al bienestar de la población.

Resaltó que la supervisión del pozo Aparicio 3 representa un paso importante para atender una necesidad prioritaria de las familias de la cabecera municipal, al tiempo que reconoció el apoyo estatal en acciones de pavimentación, recarpeteo, bacheo y obras sociales.

Asimismo, reiteró la disposición de su administración para continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de impulsar más proyectos que fortalezcan el desarrollo y la calidad de vida de las y los muzquenses.