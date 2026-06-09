“El Gachupín” vence con el 49.3% de los votos tras una campaña de propuestas frente a los ataques

El Muñeco Gachupín convenció a la ciudadanía con una campaña de propuestas y basada en el respeto sin entrar en polémicas con sus rivales.

Al concluir la jornada electoral de este domingo 7 de junio, Héctor Miguel García Falcón, conocido con cariño por la ciudadanía como “El Gachupín”, agradeció la confianza de las familias que integran el Distrito 6 y aseguró que honrará cada voto con trabajo, cercanía y resultados.

“Hoy quiero agradecer de corazón a cada mujer y cada hombre que creyó en este proyecto. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, por escucharnos, por compartir sus inquietudes y por depositar su confianza en nosotros. Este triunfo es de ustedes”, expresó.

El diputado local electo destacó que este resultado no pertenece a una sola persona, sino al esfuerzo conjunto de miles de ciudadanos que participaron en la construcción de un proyecto basado en la unidad, el trabajo y el compromiso con Coahuila.

“Este no es un triunfo personal. Es un triunfo de equipo. Es el triunfo de la gente buena, honesta y trabajadora de nuestro distrito.”

García Falcón agradeció a su compañero de fórmula, Pepe Cerda; a su esposa, sus hijos, su familia, sus amigos y a toda la estructura de la alianza PRI-UDC, por su respaldo y dedicación durante la campaña.

Asimismo, aseguró que cada una de las peticiones, propuestas e inquietudes que recibió durante sus recorridos por los municipios del distrito serán llevadas al Congreso del Estado.

“Escuché a nuestra gente en cada colonia, comunidad y ejido. Escuché sus necesidades, sus preocupaciones y también sus sueños. Mi compromiso es claro: cada una de esas voces tendrá representación en el Congreso de Coahuila. No voy a olvidar lo que me pidieron y voy a trabajar para responder con resultados.”

El “Gachupín” reiteró que impulsará acciones que fortalezcan la seguridad, el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos, dando continuidad al proyecto que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Coahuila necesita seguir avanzando. Necesitamos mantener la seguridad que hoy nos distingue, seguir generando empleos y crear más oportunidades para nuestras familias. Vamos a trabajar para que nuestro estado continúe siendo ejemplo de desarrollo y estabilidad.”

Durante su mensaje, reconoció el esfuerzo y los valores de las familias de Frontera, Múzquiz, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura y Sierra Mojada, municipios que conforman el Distrito 6.

“Nuestro distrito está formado por gente honesta, trabajadora y de valores. Por amas de casa que todos los días hacen un esfuerzo enorme por sacar adelante a sus familias; por hombres y mujeres que se levantan temprano para trabajar; por jóvenes que quieren oportunidades para crecer. Por ellos vamos a trabajar sin descanso.”

Finalmente, hizo un llamado a privilegiar la unidad y el trabajo por encima de cualquier diferencia política.

“No es tiempo de confrontaciones, ni de protagonismos, ni de divisiones. Es tiempo de trabajar. La gente espera resultados y eso es lo que vamos a entregar. Vamos a demostrar que la confianza de los ciudadanos fue bien depositada.”

Héctor Miguel García Falcón concluyó reiterando que mantendrá una presencia permanente en el distrito.

“No me voy a olvidar de mi gente. Voy a regresar a mi distrito cuantas veces sea necesario. Aquí están mis raíces, aquí está mi compromiso y aquí seguirá estando mi trabajo. Vamos a construir juntos un mejor futuro para todas las familias del Distrito 6 y de Coahuila.”