Diputado del PT insulta a la autoridad, huye de filtro de seguridad y es detenido

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 9 de junio de 2026.- El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que el diputado local del Partido del Trabajo, Antonio Flores Guerra, y su hermana, la ex alcaldesa Tania Flores, fueron detenidos durante la madrugada luego de negarse a una revisión de rutina en un filtro de seguridad instalado en un tramo estatal de la Región Carbonífera.

De acuerdo con la autoridad, los ocupantes de una camioneta Toyota blindada circulaban a exceso de velocidad cuando se les marcó el alto; sin embargo, al arribar al lugar, el legislador presuntamente impidió la inspección, abordó el vehículo junto con su hermana y huyó del sitio.

Ocho kilómetros más adelante, elementos estatales lograron interceptar la unidad. El Fiscal señaló que durante la intervención se registraron insultos, amenazas y actos de resistencia hacia los agentes, por lo que ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar continuidad al procedimiento legal correspondiente.

Precisó que la revisión del vehículo finalmente se realizó sin encontrar objetos o sustancias ilícitas, aunque la investigación continúa por los hechos ocurridos durante la actuación policial.

La Fiscalía destacó que ninguna investidura política exime del cumplimiento de la ley y que cualquier ciudadano, funcionario o representante popular debe atender las indicaciones de la autoridad cuando se le solicita una revisión preventiva.

Tras la elaboración de dictámenes médicos y con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los detenidos recuperaron su libertad horas después, aunque la carpeta de investigación permanece abierta para el esclarecimiento de los hechos.