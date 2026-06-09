Borra Alianza Ciudadana a Morena: se lleva ‘carro completo’

Resultados son irreversibles, ganamos todo, señala Carlos Robles Loustaunau

Saltillo, Coahuila.- Con la mayoría de las casillas computadas y una tendencia irreversible, el presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, informó que la Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvo el triunfo en los 16 distritos electorales locales de la entidad.

El anuncio se realizó en el auditorio León V. Paredes del Comité Directivo Estatal del PRI, con la presencia del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas; el consejero estatal Gabriel Elizondo Pérez; así como candidatas y candidatos de la alianza.

De acuerdo con los resultados preliminares, resultaron ganadores Javier Navarro, Guillermo Ruiz Guerra, Claudia Garza Iribarren, Cristina Amezcua González, Esra Ibn Cavazos del Bosque, Héctor Miguel García Falcón, Sol María Luna Adame, Ximena Villarreal Blake, Verónica Martínez García, Felipe González Miranda, Héctor Hugo Dávila Prado, José María Morales Padilla, Luz Elena Morales Núñez, María del Mar Arroyo Peart, Julián Eduardo Medrano Aguirre y Álvaro Moreira Valdés.

Robles Loustaunau agradeció la confianza de las y los coahuilenses, al señalar que el resultado representa un respaldo al proyecto que ha permitido a la entidad mantenerse como referente nacional en seguridad, desarrollo económico y calidad de vida.

“Agradecemos la confianza depositada en la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Hoy los coahuilenses refrendan su compromiso con un estado que destaca por su seguridad, su desarrollo económico y su calidad de vida”.

El dirigente estatal afirmó que la votación obtenida también representa un reconocimiento al trabajo encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyos resultados fueron valorados por la ciudadanía.

“Este resultado es un refrendo al trabajo y a los resultados. Los ciudadanos saben distinguir entre discursos y realidades, y han respaldado un modelo de gobierno basado en el trabajo en equipo y en dar resultados para las familias”.

Asimismo, señaló que durante la campaña la alianza privilegió las propuestas, la cercanía con la gente y la construcción de acuerdos, frente a los esquemas de confrontación y polarización.

“Los coahuilenses enviaron un mensaje claro: quieren propuestas, resultados y unidad para seguir avanzando”.

Finalmente, Robles Loustaunau aseguró que, concluida la jornada electoral, es momento de seguir trabajando por el estado.

“La elección termina hoy. Mañana continuamos trabajando por todas y todos los coahuilenses para que nuestro estado siga siendo referente nacional en seguridad, desarrollo y calidad de vida”.

Por su parte, el consejero estatal del PRI, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que los resultados obtenidos este domingo refrendan el trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Lo ha dicho en reiteradas ocasiones el gobernador: en Coahuila, el trabajo mata grilla”, expresó.

Mientras tanto, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reconoció los resultados obtenidos por el priismo coahuilense y destacó la fortaleza de la estructura partidista en la entidad.